Kurioser Einbruch im südwestpfälzischen Hinterweidenthal: Ein Mann verschafft sich unerlaubt Zutritt zu einer Pension und legt sich nackt ins Bett.

Nach Angaben der Polizei ist der 65-jährige Mann am Freitag in die Pension eingedrungen. Der Polizei erzählte er, er sei auf dem Heimweg von Karlsruhe in die Gemeinde Dahner Felsenland gewesen. Die ist nur acht Kilometer entfernt.

Kurze Pause auf Heimweg in fremder Pension

Um sich kurz auszuruhen, machte er Halt bei der Pension und verschaffte sich unberechtigt Zutritt. Dort habe er sich nackt ausgezogen und in eines der Betten gelegt.

Polizei ermittelt gegen Nacktschläfer

Am frühen Nachmittag rief der Betreiber des Gasthauses die Polizei und meldete den ungewöhnlichen Vorfall. Die entstandenen Kosten für die Reinigung des Zimmers beglich der Mann sofort. Wegen Hausfriedensbruchs ermittelt die Polizei jetzt dennoch gegen ihn.