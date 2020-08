Der zehn Jahre alte Vogel war im ganzen Ort beliebt. Jeden Tag zog er dort seine Runden und bewunderte seine Spiegelung in den Fensterscheiben des Ortes. Jetzt ist Pfaui – so sein Name – Opfer eines heimtückischen Mordes geworden.

Wie kommt man auf so eine Idee? In Harburg, etwas nördlich von Donauwörth in Bayern hat ein 23 Jahre alter Mann einen Pfau erschossen. Warum er das getan hat, will der Schütze aber nicht sagen. Gegenüber der Polizei gab er nur zu, dass er das Tier erschossen hat – aus sieben Metern Entfernung mit einer Armbrust.

Die Pfeilspitze schlug in einem Blech an einem Garagendach ein und blieb dort stecken. Deswegen konnte die Polizei die Flugbahn des Pfeils rekonstruieren und kam dem 23-Jährigen so auf die Spur.

Pfau betrachtet sich in Fensterscheibe

Pfaui – unter diesem Namen war der Vogel im ganzen Ort bekannt – war Freigänger und drehte der Polizei Donauwörth zufolge seit Jahren in seiner Straße seine Runden. Die Nachbarn freuten sich darüber, der Vogel war in seiner Gegend sehr beliebt.

Besonders toll fand es Pfaui, auf dem Garagendach eines Nachbarn zu sitzen und sein Spiegelbild in der Fensterscheibe zu betrachten. „Dort verharrte der stolze Pfau dann für längere Zeit“, heißt es im Polizeibericht der Inspektion Donauwörth.

Pfauis Todesursache ist schon geklärt

Die Nachbarn habe das nie gestört, „wohl jedoch offenkundig einen Mieter des Hauses“, heißt es weiter. Der 23-Jährige habe auf den zehn Jahre alten, ausgewachsenen Ziervogel geschossen. „Der Bolzen durchschlug das Tier quer durch den Körper und zersplitterte am Brustbein.“

Der Besitzer der Garage fand den toten Pfaui und den Bolzen, mit dem der Vogel umgebracht worden war, am Mittwochabend und rief die Polizei. Er alarmierte auch Pfauis Besitzer, einen 70 Jahre alten Mann, der einige Häuser weiter in der Straße lebt.

23-Jähriger Schütze kassiert Anzeige

Während Pfauis Besitzer um seinen verstorbenen Vogel trauert, stellte die Polizei die Armbrust und die Pfeilfragmente sicher. Der 23-Jährige bekam eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz sowie Sachbeschädigung.