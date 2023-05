Man wundert sich im öffentlichen Nahverkehr ja eigentlich über nichts und niemanden mehr. Aber ein bisschen beeindruckend war dieser tierische Fahrgast in Fellbach schon.

Eine Prise Wild-West-Flair weht am Bahnsteig von Fellbach, nördlich von Stuttgart, als ein Mann mit Cowboyhut und Pferd in die Stadtbahn einsteigt. Moooment. Ein Pferd?

Das Video auf der Instagram-Seite stuttgarter.meme soll von Sonntagmorgen sein. Offensichtlich ist das kuriose Duo dann aber doch nicht mit der Bahn gefahren, sondern wieder ausgestiegen. Das soll ein weiteres Video zeigen, das zeitweise in der Story auf derselben Seite zu sehen war.

Wir haben Fragen…

Pferd in der Straßenbahn mitnehmen: Wie ist das rechtlich?

Wir haben auch Fragen. Zum Beispiel: Ist das denn erlaubt, ein Pferd mit in die Bahn zu nehmen? Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) verweist auf ihre Beförderungsbedingungen. Und eine Sprecherin verdeutlicht: Wichtig sei, dass keine Fahrgäste eingeschränkt oder belästigt würden und auch kein Schaden entstehe. Also auch keiner am oder durch das Pferd. Am Ende entscheidet aber der Fahrer, ob ein Pferd für ihn klargeht oder nicht.

Ob das Deutschland-Ticket auch von Tieren beantragt werden kann, wissen wir nicht. Aber ein gewisser Bedarf scheint offensichtlich da zu sein...