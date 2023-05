Ein Mann ist bei einem Brand in einer Notaufnahme gestorben – er war am Bett fixiert. Ein Anwalt hat jetzt Strafanzeige wegen Mordverdachts gestellt.

Viele Fragen sind noch offen in Pforzheim: Wie kam es zu dem Feuer am Dienstagabend in der Notaufnahme des Helios Klinikums? Woran starb der Mann genau? Und vor allem: Wieso konnte er nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden?

Pforzheim: Mann an Krankenbett fixiert

Das Klinikpersonal habe den Mann am Bett fixiert, weil er stark alkoholisiert und aggressiv gewesen sei, so Polizei und Staatsanwaltschaft. Dann brach ein Feuer in der Notaufnahme aus, 20 Menschen wurden aus dem Gebäude gebracht. Die Leiche des Mannes wurde von der Feuerwehr gefunden.

Anwalt stellt Strafanzeige wegen Mordverdachts

Der Karlsruher Menschenrechtsanwalt David Schneider-Addae-Mensah sieht hier den dringenden Verdacht dafür, dass der Patient infolge des Brandes starb, weil er nicht flüchten konnte. Während einer Fixierung sei eine Sitzwache nötig. Diese habe es hier „ offenbar nicht gegeben oder aber sie hat den Getöteten alleine gelassen “. Schneider-Addae-Mensah hat deshalb eine Strafanzeige gegen Unbekannt wegen des Verdachts auf Mord gestellt.

