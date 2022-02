Gesehen haben sie den Planeten nicht. Und doch: Er ist da, sagen britische Astronomen. Und er umkreist seine Sonne in genau der richtigen Entfernung.

Britische Forscher der „Royal Astronomical Society“ haben aller Wahrscheinlichkeit nach erstmals einen Exoplaneten entdeckt, der Leben beherbergen könnte: Der Trabant kreise offenbar mitten in einer sogenannten habitablen, also „bewohnbaren“ , Umlaufbahn um seine Sonne, gaben die Forscher am Freitag bekannt.

Planet und Sonne genau im richtigen Abstand

Mit habitabler Zone meinen Astronomen eine Umlaufbahn, die weder so weit von der jeweiligen Sonne entfernt liegt, dass Wasser gefriert – noch so nah an ihr dran, dass es verdampft. Flüssiges Wasser gilt als eine der Grundvoraussetzungen für Leben.

Laut dem Chef-Autor des Aufsatzes, Jay Farihi vom University College London, ist so eine Beobachtung völlig neu. Es handele sich um einen Planeten, auf dem es Wasser und Leben geben könne.

Forscher errechnen: Da muss ein Planet sein

Wobei: Den Begriff „Beobachtung“ sollte man hier nicht so wörtlich nehmen. Was die Wissenschaftler tatsächlich beobachtet haben, ist Folgendes: Rund 117 Lichtjahre von der Erde entfernt, bewegt sich eine sterbende Sonne durch die Milchstraßen-Galaxie – ein so genannter „Weißer Zwerg“ . Sein wissenschaftlicher Name: WD1054–226.

Um diese Sonne, das haben Farihi und seine Kollegen festgestellt, kreisen 65 Objekte von der Größe unseres Mondes. Da sie sich ständig im gleichen Abstand zueinander bewegten, müsse es etwas Größeres geben, dessen Gravitation ihre Struktur zusammenhält, hat das Forscherteam errechnet – eben den unsichtbaren Planeten. Hier haben die Forscher das Stern-Planeten-Gebilde in einer Grafik dargestellt:

„Sowas kannst du dir nicht ausdenken“

„Es war ein regelrechter Schock“ , sagt Farihi. „Die Bewegungen sind so unheimlich präzise – sowas kannst du dir nicht ausdenken.“ Er fragt sich, ob

„Weiße Zwerge“ entstehen aus eher „kleinen“ Sonnen, etwa von der Größe unserer eigenen. Die werden an ihrem Lebensende nicht zu Schwarzen Löchern, wie wesentlich größere Sonnen. Wenn ihr innerer Treibstoff zur Neige geht, blähen sie sich zunächst zu „Roten Riesen“ auf. Anschließend schrumpfen sie zu „Weißen Zwergen“ und sind dann nicht viel größer, als beispielsweise die Erde.

Auch ihre Leuchtkraft lässt dann stark nach. Auf dem erwähnten Planeten ist es laut Farihi trotzdem angenehm warm, weil er rund 60 Mal näher um seinen „Weißen Zwerg“ kreist, als wir um unsere Sonne.

Der Planet liegt eigentlich gerade um die Ecke

117 Lichtjahre sind natürlich weit weg. Und doch: Nach kosmischen Maßstäben, ist der Planet eher Teil unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Zum Vergleich: Allein die Milchstraße, unsere UFO-förmige Heimat-Galaxie, die selbst nur ein winziger Punkt im Universum ist, hat ganz andere Ausmaße: Ihr Durchmesser liegt bei rund 100.000 Lichtjahren. Dabei ist sie etwa 2.000 Lichtjahre dick.