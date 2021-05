In Mainz hat es eine Schlägerei wegen „Pokémon Go“ gegeben. Drei Männer wollten gleichzeitig in die gleiche Arena – das geht aber nicht. Es gab Beleidigungen, Schläge und Tritte.

Zu dem ungewöhnlichen Streit kam es am Dienstagabend in Mainz-Bretzenheim. Dort wollten die drei Männer eigentlich unabhängig voneinander das Spiel „Pokémon Go“ spielen.

Streit um „Pokémon Go“-Arena in Mainz

Nach Angaben der Polizei loggte sich ein 32-Jähriger in eine sogenannte Arena des Spiels ein. Zeitgleich versuchten das auch noch ein 33-Jähriger und ein 40-Jähriger – doch diese beiden konnten ihr Spiel nicht fortsetzen, weil in dem Smartphone-Spiel immer nur eine Person pro Arena erlaubt ist.

Mann wird geschlagen, gestoßen und getreten

Daraufhin beleidigten die beiden Männer den 32-Jährigen und versuchten ihn zu verjagen. Dabei schlug der 40-Jährige dem 32-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht und hielt ihn im Schwitzkasten fest. Während ddas Opfer sich versuchte zu befreien, wurde er von dem 33-Jährigen gestoßen und getreten. Es wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Warum „Pokémon Go“ so erfolgreich ist

In dem Spiel geht es darum, kleine Fantasiemonster – die Pokémons – einzufangen, zu entwickeln und dann in den sogenannten Arenen in virtuellen Kämpfen gegeneinander antreten zu lassen. Das besondere dabei ist, dass die App mit GPS funktioniert. So wird die reale Umgebung des Spielers zur Spielwelt auf dem Handy.

Als „Pokémon Go“ im Jahr 2016 erschien, gab es einen riesigen Hype. Aus allen Teilen der Welt gab es Bilder von Plätzen, die voll mit Pokémon-Jägern waren. Allerdings gab es auch Kritik daran, denn gespielt wurde auch während des Autofahrens, auf Friedhöfen oder privaten Grundstücken.