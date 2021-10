Wegen einer starken Sonneneruption könnten in den kommenden Tagen Polarlichter in Deutschland zu beobachten sein. Wir sagen euch, wo und wann und warum ihr auf eure GPS-Systeme im Navi oder Handy aufpassen müsst.

Eigentlich sieht man Polarlichter nur ganz im Norden – zum Beispiel in Finnland, Schweden, Norwegen oder Island. Doch wegen einer starken Sonneneruption am Donnerstag, könnte es jetzt sein, dass sich das Naturschauspiel in den kommenden Tagen auch über Deutschland beobachten lässt. Um das Phänomen sehen zu können, müsste allerdings auch das Wetter mitspielen und zumindest zeitweise den Blick auf den Himmel zulassen.

Wo lassen sich die Polarlichter am besten beobachten?

„ Das Wetter spielt leider längst nicht in allen Landesteilen mit “, sagt Björn Goldhausen von WetterOnline. Heute, am Samstag ist der Himmel über dem Südwesten recht grau und verregnet. In der Nacht lässt der Regen nach, es bleibt aber meist trotzdem bewölkt. Das sind nicht die idealen Voraussetzungen, um Nordlichter zu sehen. In der Osthälfte Deutschlands sieht es besser aus, denn dort reist die Wolkendecke wohl immer wieder auf. In den kommenden Nächten könnte die Bewölkung dann laut den Prognosen etwas nachlassen. In seiner Vorhersage für die Nacht zum Sonntag spricht der Deutsche Wetterdienst davon, dass von Vorpommern bis zu den Alpen in der ersten Nachthälfte trocken und klar sein sollte. Alle aktuellen Wetterinfos findet ihr natürlich auch auf unserer Homepage.

Was sind Polarlichter?

Polarlichter entstehen, weil die hochenergetischen Teilchen der Sonne gewisse Atome in der Erdatmosphäre zum Leuchten bringen können. Große Mengen dieser hochenergetischen Teilchen schleudert die Sonne bei Sonneneruptionen ins All. Man spricht auch von einem Sonnensturm oder Sonnenwind. Das Magnetfeld der Erde schützt uns vor diesen geladenen Teilchen und lenkt sie an der Erde vorbei. An den Polen allerdings, wo die Feldlinien des Erdmagnetfelds fast senkrecht verlaufen, ist die „Schwachstelle“ dieses Schutzschildes. Dort treffen die geladenen Teilchen am ehesten auf die Teilchen in der Erdatmosphäre und bringt diese zum leuchten – vor allem Sauerstoff und Stickstoffmoleküle. Übrigens: auch am Südpol gibt es Polarlichter. Sie heißen dort Südlichter.

Warum ist gerade jetzt eine gute Chance, die Polarlichter zu sehen?

Am Donnerstagabend hat es auf der Sonne einen starken Plasmaausbuch gegeben. „ Nach derzeitigem Stand fand die Eruption und der damit verbundene Masseauswurf genau Erdgerichtet statt. Je nach Geschwindigkeit der Plasmawolke wird diese im Zeitfenster vom späten Freitagabend bis Samstagabend die Erde erreichen. Die Chancen Polarlichter bis in mittlere Breiten zu sehen, steigen somit deutlich an und sind so gut wie schon lange nicht mehr “, erklärt Björn Goldhausen, Pressesprecher und Meteorologe von WetterOnline.

Sonnenstürme wirken sich auf GPS-Geräte aus

Wenn die Energie, die durch die Sonneneruption ausgesandt wird stark genug ist, kann das auch negative Folgen haben, sagen die US-Weltraumbehörte Nasa und die Wetterbehörde NOAA. Sie kann dann nämlich die Atmosphäre in der Schicht stören, wo auch GPS- und Kommunikationssignale übertragen werden. Sehr schwere Sonneneruptionen sind in der Lage für großflächige und langanhaltende Stromausfälle zu sorgen, erklärt Meteorloge Goldhausen. Die jetzige Sonneneneruption zählt aber nicht dazu. Die Auswirkungen auf GPS und Kommunikationsgeräte sollten also gering sein.

Wie stark war die Sonneneruption am Donnerstag?

Die Eruption vom Donnerstag wurde in die stärkste Klasse „X“ eingestuft, dort aber nur mit der geringsten Stufe „1“ versehen. Nach Erklärung der Nasa ist eine Eruption mit der Stärke X2 doppelt so stark wie die nun Aufgetretene - erst ab X10, also der zehnfachen Stärke, allerdings spricht die Weltraumbehörde von einer „ungewöhnlich intensiven“ Eruption.