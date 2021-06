Ein Greenpeace-Aktivist landet im Stadion, Ronaldo stellt eine Cola-Flasche aus dem Bild und der DFB wird aufgefordert sich vor dem Ungarn Spiel gegen Homophobie zu bekennen. Die diesjährige Fußball-EM ist so politisch wie noch nie zuvor. Ist das der richtige Weg?

Die viel diskutierten Themen aus der Mitte der Gesellschaft machen keinen Halt mehr vor der Hochglanzveranstaltung der Europäischen Fußball-Union (UEFA). Beim Deutschland-Spiel gegen Frankreich war ein Greenpeace-Aktivist mit einem Motorschirm kurz vor Spielstart im Stadion gelandet. Zwei Zuschauer wurden bei der missglückten Aktion verletzt. Greenpeace entschuldigte sich im Anschluss dafür.

Hier noch einmal die Szene von kurz vor dem Anpfiff: Ein Greepeace-Aktivist landet per Fallschirm im Stadion. Er hat mit seinem Schirm die Kabel der Spydercam über dem Spielfeld berührt. Es scheint aber noch einmal gut gegangen zu sein. #EURO2020 #FRAGER https://t.co/re2ra2wMLI

Kniefall von englischen und belgischen Spielern

Alle belgischen Spieler sowie das Schiedsrichter-Team gingen vor dem Anpfiff des Gruppenspiels in Sankt Petersburg zwischen Russland und Belgien auf die Knie. Das Niederknien gilt als Solidarisierung mit der „Black Lives Matter“-Bewegung, die sich gegen rassistische Polizeigewalt und Rassismus im Allgemeinen wendet. Von den russischen Fans wurden sie dafür ausgepfiffen.

Auch in England wurden Spieler vor dem Turnier für ihr Niederknien ausgebuht, sogar vom eigenen Publikum.

Ronaldos Flaschenspiele mit den Sponsoren

Portugals Superstar Cristiano Ronaldo hatte mit einer Coca-Cola-Flasche für immenses Aufsehen gesorgt. Bei einer Pressekonferenz stellte er die kurzerhand aus dem Bild und pries sein Wasser aus einer selbst mitgebrachten Flasche an. Die UEFA erinnerte die EM-Teilnehmer nach Ronaldos Getränke-Schieberei an deren Verpflichtungen.

Auch Frankreichs Superstar Paul Pogba ließ am Dienstag nach dem 1:0 gegen Deutschland bei der Pressekonferenz eine Flasche des Biersponsors Heineken verschwinden. Pogba ist Muslim.Wenn so etwas aus religiösen Gründen geschehe, habe der Verband damit kein Problem, hieß es von der UEFA. Im Islam ist Alkoholkonsum verboten.

Flaschen werden Running Gag bei der Fußball-Europameisterschaft

Die Flaschenspiele entwickeln sich allerdings zum Running Gag. Bester Laune setzte Andrij Jarmolenko nach dem 2:1-Sieg der Ukraine gegen Nordmazedonien die Flaschen der Getränkesponsoren vor sich in Szene. „ Ah, kann ich noch etwas machen?“, fragte der frühere BVB-Profi und lachte sich kaputt. „Ich hab' da gesehen, dass Ronaldo die Coca-Cola wegräumte. Weißt du, ich stelle die Coca-Cola und das Heineken hin. Setzt Euch mit mir in Verbindung “, warb er scherzhaft um einen Werbevertrag.

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate findet diplomatische Worte und sagt: „ Es gibt viele Sponsoren im Sport, und der Einfluss ihres Geldes hilft dem Sport zu funktionieren. “

Vor dem Ungarn Spiel: Zeichen vom DFB gegen Homophobie erwartet

Am Mittwoch trifft die deutsche Nationalmannschaft auf das ungarische Team. Nachdem der rechtsnationalistische Regierungschef Viktor Orban mit Hilfe seiner Fidesz-Partei ein Gesetz gegen „ Werbung “ für Homosexualität erlassen hat, wird vom DFB ein Zeichen erwartet. Aufrufe dazu werden in den sozialen Netzwerken jedenfalls massenhaft geteilt. Besonders viel Aufmerksamkeit im Netz hatten Tweets des ARD-Journalisten Georg Restle erregt.

Nächsten Mittwoch spielt Deutschland gegen Ungarn in München bei der #Euro2020. Wie steht‘s mit Eurem Einsatz für Diversität @DFB ? Irgendwas in Planung? #RegenbogenDFB https://t.co/NXex8pR2Dq

Austragungsort München soll Regenbogenfarben zeigen

Außerhalb des Stadions soll es auf jeden Fall bunt zugehen. Der Münchner Stadtrat hat Oberbürgermeister Dieter Reiter nicht bloß gebeten, das Rathaus an diesem Tag mit Regenbogenfahnen zu beflaggen. Der SPD-Politiker soll sich bei der UEFA auch gleich für eine entsprechende Fassaden-Beleuchtung der Arena einsetzen, das berichtet die Süddeutsche Zeitung. DFB-Kapitän Manuel Neuer hatte zumindest im letzten Spiel eine Binde mit Regenbogen-Farben getragen.

Der Torwart und Kapitän der deutschen Fußball Nationalmannschaft nach dem Spiel gegen Frankreich mit einer Regenbogen-Binde als Zeichen gegen Homophobie. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Federico Gambarini

Corona-Pandemie: Wie sicher ist die Fußball-Europameisterschaft?

Auch in Bezug auf Corona gibt es heftige Diskussionen. Besonders im Vorfeld wurde immer wieder die Frage gestellt, ob ein Turnier in mehreren europäischen Ländern mit herumreisenden Fans überhaupt Sinn macht.

Wegen der neuen Delta-Variante mahnt jetzt auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Vorsicht. Es sei schön, dass in München wieder 14.000 Fans ins Stadion dürften, sagt sie. „Aber wenn ich vollkommen besetzte Stadien sehe in anderen Ländern Europas, dann bin ich ein wenig skeptisch, ob das jetzt die richtige Antwort auf die gegenwärtige Situation ist“, fügt sie hinzu.

SPD-Politiker Karl Lauterbach schrieb auf Twitter, es sei voll unverantwortlich, die Endspiele der EM in England durchzuführen. Das gefährde die Fans und im Nachgang die Bevölkerung Europas.

Medienbericht: UEFA droht mit Verlegung der Endspiele, wenn es keine Lockerungen für VIPs gibt

Die UEFA drängt unterdessen nach einem Medienbericht die britische Regierung dazu, Corona-Regeln für Fans und VIP-Gäste zu lockern. Ansonsten könnten London die Halbfinals und das Finale der EM entzogen und nach Budapest vergeben werden, berichtet die Londoner Times.

Die Diskussion um die Austragungsorte

Dass Ungarn, Russland und Aserbaidschan trotz ihre latent oder offen autokratischen Regierungen um Viktor Orban, Wladimir Putin und Ilham Alijew als EM-Gastgeber auftreten dürfen, ist für viele Kritiker nicht nachvollziehbar.

„ Wir müssen darüber reden, warum in solchen Ländern Sportveranstaltungen stattfinden. Und die Lage der Menschenrechte massiv thematisieren “, sagt Frank Schwabe (SPD), der auch Mitglied im Europarat ist.

Sport ist eben nicht unpolitisch. Und war es nie.

UEFA positioniert sich nicht klar und wird vielfach kritisiert

Die Rolle der UEFA bleibt bei vielen dieser Themen umstritten. Zwar hat sich der Verband den Kampf gegen Rassismus, Diskriminierung sowie Homophobie öffentlich auf die Fahnen ge schrieben und in der Vergangenheit jede Menge Stars für seine Kampagnen vor Kameras gestellt - die Abläufe hinter den Kulissen werfen allerdings Fragen auf.

Ungarns Präsident Victor Orban hat beispielsweise eine enge Verbindung zu dem Verband. Deswegen lobt ihn UEFA-Boss Aleksander Ceferin gerne und viel in der Öffentlichkeit.

Die Verbindung der UEFA mit Aserbaidschan

Ebenfalls für viel Kritik sorgt der frühere Millionen-Vertrag der UEFA mit dem staatlichen Öl-Konzern Aserbaidschans. „ Wenn es so offensichtlich ist, dass es nicht um den Sport, sondern um das Geschäft und die Show geht, dann ist zumindest die Freude getrübt “, sagte Schwabe: „ Ich will gar nicht ein zu enges Maß anlegen. Aber eine Fußball-EM in Baku ist einfach absurd. Es ist weder menschenrechtlich geboten, noch macht es sportpolitisch Sinn. “

Die UEFA sieht das anders. Aserbaidschan wolle ein guter Gastgeber sein. Die Zuschauerzahlen seine gering, weil es dort keine große Fußball-Historie gibt.