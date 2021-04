„ECHTE LIEBE“ Rocco und seine BrüderIn einer groß angelegten Aktion haben das Künstlerkollektiv Rocco und seine Brüder & Modus eine Fake #Plakatkampagne mit rund 40 Postern im Namen des Fußballvereins #BVB in #Dortmund auf die Straße gebracht. In der Kampagne, die täuschend echt aussieht, äußern sich Fußballspieler und der Trainer des Vereins mit klaren Statements gegen #Nazis. Das ist #Adbusting auf ganz hohem Niveau. Quelle: http://urbanshit.de/echte-liebe-rocco-und-seine-brueder-bringen-fake-kampagne-des-bvb-gegen-nazis-auf-die-strasse/?fbclid=IwAR3Ug1UfpU5OqyotADco94B5GCcgHqeIaoTE4VCND0xX2NTU9Rac6fTKIREPosted by Aus der Geschichte nichts gelernt? on Friday, May 17, 2019