In Kaiserslautern herrschte am Samstagmorgen kurzzeitig Aufregung am Bahnhof. Grund war ein Mann, der mit einer Axt in der Hand unterwegs war. Als die Polizei ihn zur Rede stellte, gab er eine verblüffende Erklärung für sein Verhalten an.

Mann mit Axt an Bahnhof unterwegs – da kommen Erinnerungen hoch an das, was im März 2017 in Düsseldorf passierte. Damals verletzte ein offenbar psychisch kranker Mann mehrere Menschen, indem er mit einer Axt wahllos auf sie einschlug.

Ein Mann mit einer Axt in der Hand am Bahnhof kann also durchaus Erinnerungen an diese schreckliche Tat hervorrufen. Am Samstagmorgen scheint das einen 45-Jährigen nicht wirklich gestört zu haben. Er wurde von Passanten beobachtet, wie er mit einer Axt am Bahnhof hantierte. Sie alarmierten die Polizei per Notruf. Mehrere Steifenwagen wurden sofort losgeschickt. Wenig später wurde der Mann von Bundespolizisten in der Nähe des Bahnhofs angetroffen und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er kein Unbekannter für die Polizei ist.

So begründete der Mann, dass er eine Axt dabei hatte

Als er gefragt wurde, warum er mit einer Axt unterwegs ist, habe er nach Polizeiangaben gesagt, dass er das Werkzeug nur seinen anwesenden Freunden zeigen wollte. Er habe sich keine Gedanken gemacht, wie sein Verhalten auf andere wirken könnten und dass er damit einen Polizeieinsatz auslösen könnte.

Die Polizei erteilte dem Mann einen Platzverweis.