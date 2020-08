Ein Video aus der Düsseldorfer Altstadt sorgt für Diskussionen: Ein Augenzeuge filmt, wie ein Polizist einem 15-Jährigen das Knie auf den Hals drückt – das hat jetzt Konsequenzen.

Es ist ein Fall, der in erschreckender Weise an den Schwarzen George Floyd in Minnapolis erinnert. In Düsseldorf hat ein Polizist einem 15 Jahre alten Teenager das Knie auf den Hals gedrückt – der Junge hat seine Festnahme allerdings unverletzt überstanden. Eine ähnliche Situation führte zu Floyds Tod, der weltweit Proteste gegen Polizeigewalt ausgelöst hatte.

Der Einsatz in der Düsseldorfer Altstadt vom Samstagabend soll noch in dieser Woche den Landtag von Nordrhein-Westfalen beschäftigen. Am Donnerstag haben die Fraktionen von SPD und Grünen jeweils eine Aktuelle Viertelstunde im Innenausschuss beantragt. In der soll die Landesregierung einen Bericht zu dem Fall vorlegen.

Politiker von SPD und Grünen verurteilen Einsatz

„Das Video, das im Netz von dem Einsatz gegen einen Minderjährigen kursiert, zeigt mehr als verstörende Sequenzen“, teilten die SPD-Abgeordneten Sven Wolf und Hartmut Ganzke mit.

„Wir hatten gehofft, dass wir solche Bilder nach dem tragischen Tod von George Floyd in Deutschland niemals zu sehen bekommen würden. Ein starker Staat muss verhältnismäßig mit seiner Macht umgehen.“

Die Innenexpertin der Grünen im Landtag, Verena Schäffer, twitterte: „Der Polizeieinsatz in Düsseldorf muss aufgeklärt werden. Dass Polizisten sich auf Kopf/Hals einer am Boden liegenden, bereits fixierten Person knien, kann nicht verhältnismäßig sein.“

Jugendlicher behindert Polizisten und greift sie an

Am Samstagabend wurde die Polizei in die Düsseldorfer Altstadt gerufen. Dort hatte eine Gruppe vor einem Restaurant randaliert. Dabei habe der bis dahin unbeteiligte Jugendliche den Polizeieinsatz gestört.

Als er seine Personalien angeben sollte, habe er die Beamten angegriffen, teilte die Polizei mit. Darauf hätten ihn die Beamten zur Feststellung seiner Personalien mit auf die Wache genommen und ihn dann seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Polizei in Duisburg übernimmt Ermittlungen

Die Polizei kündigte an, das Video werde jetzt wegen der Art und Weise des polizeilichen Einschreitens intensiv analysiert. Die Ermittlungen hat aus Neutralitätsgründen die Duisburger Polizei übernommen.