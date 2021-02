Wie viel Streit kann es denn wegen eines geplanten Tattoos mit dem Schriftzug „Aloah“ schon geben? Viel Streit. Sehr viel Streit sogar...

Polizist Jürgen Prichta aus Bayern hat einen Wunsch: Ein Tattoo mit dem Schriftzuges „Aloha“, als Erinnerung an die Flitterwochen mit seiner Frau. Aber: Bisher durfte er sich das Tattoo als Polizist einfach nicht sichtbar am Arm stechen lassen.

Polizeioberkommissar Jürgen Prichta hält bei der Verhandlung am Bayerischen Verwaltungsgerichthof die Entwürfe für sein geplantes Tattoo in den Händen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Britta Schultejans

„Aloah“-Tattoo am Arm: Was ist denn das Problem?

An sich können Polizistinnen und Polizisten Tattoos tragen, sie sollten aber durch die Arbeitskleidung verdeckt werden. Wenn das nicht der Fall ist, kann ein Tattoo vom Dienstherrn untersagt werden, wenn dadurch „die amtliche Funktion“ eines Beamten beeinträchtigt wird. Zur Begründung heißt es vom Kabinett in Berlin: Staatsdiener müssten mit ihrem Erscheinungsbild „Rücksicht auf das ihrem Amt entgegengebrachte Vertrauen“ nehmen.

Streit um „Aloah“-Tattoo seit 2017

Seit 2018 gibt es schon Streit wegen des Tattoos. Zuletzt hatte ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig am 14. Mai 2020 in dritter Instanz die Klage des Polizisten Prichta zurückgewiesen und sich auf das Beamtengesetz des Freistaates berufen.

Tattoo ist „Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit“?

Einfach so will Polizist Jürgen Prichta das Tattoo-Verbot nicht hinnehmen. Es sei seine Entscheidung, ob er so ein Tattoo trage und die sei von seinem Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit gedeckt, sagte er der dpa.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Sebastian Willnow

Für mich ist das eindeutig, dass da Grundrechte verletzt sind. Polizeibeamter im Interview mit der dpa

Er sei kein schlechterer Polizist, nur weil er tätowiert sei.

Verfassungsbeschwerde wegen „Aloah“-Tattoo

Der Streit geht weiter. Denn inzwischen hat der Polizist das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingeschaltet. Bereits am 16. September 2020 sei eine Verfassungsbeschwerde zum Fall eingegangen (Az: 2 BvR 1667/20), hat das Gericht bestätigt.