Dieser Polizist ist wohl immer im Dienst. Zum Glück! Er konnte in Heidelberg Schlimmeres verhindern. Was ihr tun könnt, wenn ein Falschfahrer entgegenkommt, erfahrt ihr hier.

Eigentlich war der Polizeibeamte am Samstagnachmittag mit seinem privaten Pkw unterwegs, als er zufällig in Heidelberg einen Geisterfahrer erblickte. Denn ein 86-jähriger Mann fuhr um 17:17 Uhr mit seinem Mercedes-Benz an der Anschlussstelle HD-Wieblingen auf die Autobahn 656 in Richtung Mannheim auf, wendete dort sein Fahrzeug und fuhr ca. 150 m entgegen der Fahrtrichtung.

Geisterfahrer in Heidelberg – Autofahrer müssen ausweichen

Dabei mussten die entgegenkommenden Autofahrer abbremsen und dem Mann ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Polizist, der dem Mann ebenso entgegenfuhr, konnte dem Mann signalisieren, auf den Standstreifen zu fahren und dort stehen zu bleiben. Dort warteten die beiden, bis eine Streife der Autobahnpolizei kam. Laut der Polizeimeldung musste der Mann seinen Führerschein abgeben.

Wenn ihr Zeugen diese Geisterfahrt gewesen seid oder geschädigt wurdet, dann solltet ihr euch telefonisch unter der 0621 470930 bei der Autobahnpolizei Mannheim melden.

Tipps beim Umgang mit Falschfahrern

Nicht immer geht die Geschichte so glimpflich aus. Denn wenn man an einen Falschfahrer oder an einen Geisterfahrer denkt, sieht man vor dem inneren Auge entweder direkt einen krassen Frontal-Crash oder Hollywood-Filme, in denen sich der Falschfahrer – ohne Rücksicht auf Verluste – an den entgegenkommenden Autos links und rechts durchschlängelt.

Aber was ist ein Geisterfahrer eigentlich?

Das Wort Falschfahrer erklärt es einfacher, ein Geisterfahrer ist aber dasselbe. Eine Person, die auf der Autobahn oder einer Schnellstraße auf der falschen Straßenseite in die falsche Richtung fährt.

Wie verhalte ich mich richtig bei einem Falschfahrer?

Wenn euch ein Falschfahrer entgegenkommt, gilt Folgendes:

Nicht überholen

Langsamer fahren

Warnblinker einschalten

Abstand halten

Rechts fahren

Warum soll man rechts fahren, wenn ein Falschfahrer entgegenkommt?

Da der Falschfahrer wahrscheinlich auf seiner rechten Spur fahren will (also auf unserer linken Spur), wird auch vom ADAC empfohlen, rechts zu fahren. So hat man auch die Möglichkeit, im Notfall auf den Standstreifen auszuweichen.

Wie stoppt man einen Falschfahrer?

Wenn man nicht gerade in einem Polizeiauto unterwegs ist oder gelernter Polizist ist und so etwas in der Ausbildung gelernt hat, ist es nicht so einfach, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Deswegen: Polizei über die Nummer 110 anrufen, Situation und Ort schildern und instruieren lassen.

Den Notruf wählen: Wann muss ich wo anrufen?

Wie wird man Falschfahrer?

Laut ADAC ist die häufigste „Ursache falsches Auffahren und Wenden“. Dazu zählt, dass man Verkehrsschilder falsch liest oder komplett übersieht. Was du tun kannst, wenn du selbst zum Falschfahrer wirst, erfährst du hier:

Wie werden Geisterfahrer bestraft?

Wer absichtlich die falsche Seite im Straßenverkehr befährt und damit eine Geisterfahrt macht, muss laut Bußgeldkatalog mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren oder einer Geldstrafe rechnen.