Diese Geschichte hört sich an, als wäre es ein schlechtes Drehbuch eines Pornos: Zwei Polizisten aus Rom haben während ihres Dienstes Sex. Dabei kommen sie scheinbar auf das Service-Radio und lassen aus Versehen ihre Kollegen mithören.

Mehrere italienische Medien berichten von zwei Polizisten und ihrer „Liebesnacht“, die im Polizeiauto stattgefunden habe. An einem Abend seien sie zusammen auf Streife gewesen. So eine Nachtschicht kann lang sein. Laut dem italienischen Magazin Leggo so lang, dass irgendwann die Polizisten die Hände wohl nicht mehr voneinander lassen konnten. Blöd nur, dass anscheinend der Polizeifunk noch an gewesen sei. Das heißt: Bei dem, was die zwei im Auto so trieben, konnten scheinbar einige Kolleginnen und Kollegen mithören. Und das ist noch nicht schlimm genug.

Die "Liebesnacht" soll per Funk an Kolleginnen und Kollegen gesendet worden sein. Imago Jochen Tack

Wie im Film: Der Generalkommandant bekommt das Audio auf den Tisch

Die Story wird noch wilder: Von dieser Nacht muss eine Audioaufzeichnung entstanden sein und das liegt inzwischen beim Generalkommandanten der Stadtpolizei auf dem Tisch. Der hat in seiner Karriere bestimmt schon viel gesehen, aber so etwas vermutlich noch nie gehört.

Weil das Verhalten der beiden Polizisten die Polizei ins Lächerliche ziehe, sei der Generalkommandant ziemlich wütend über die Aktion der Polizisten, schreibt das Magazin Leggo. Die Polizisten haben jetzt einige Konsequenzen zu befürchten: Es gebe Ermittlungen zu dem Vorfall. Möglich sind bei so einem Verhalten zum Beispiel Disziplinarstrafen, eine Aussetzung des Dienstes oder im schlimmsten Fall Entlassungen.

Drama oder Thriller: Es gibt noch viele Fragen

Laut der Berichte ist Fakt: Es gibt ein Audio dieser Nacht. Ungeklärt ist aber: Haben die zwei Polizisten wirklich während des Sex aus Versehen an andere Kolleginnen und Kollegen im Dienst gefunkt? Wie ist das Audio von der Nacht wirklich entstanden? In einem Artikel von RomaToday wird auch über andere Hintergründe spekuliert: Hat jemand die beiden Polizisten heimlich abgehört und aufgenommen? War eine Wanze im Auto, die alles aufgenommen hat? Oder waren die beiden vielleicht nicht mal im Auto, während das Audio aufgenommen wird?

Eine wilde Geschichte und viele ungeklärte Fragen. Das Ganze wird jetzt in Italien untersucht. Egal, wie diese Geschichte ausgehen wird, eins steht jetzt vermutlich fest: Die zwei werden so schnell keine Angestellten des Monats mehr.