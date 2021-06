Nicht immer gibt es Grund zur Sorge, wenn die #Ostsee nicht so schön aussieht. Die hellgelben Flockenteppiche, die seit ein paar Tagen an hiesigen #Ostseestränden zu sehen sind, sind keine neue #Algenpest, sondern schlicht #Pflanzenpollen: https://t.co/H1cHgQpAuM via @ozlive