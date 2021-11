In Neuseeland hat eine Frau den Notruf gewählt und der Polizei erzählt, dass sie von einem Tier als Geisel gehalten werde. Die ganze irre Geschichte!

Die Menschen, die Notrufe annehmen, müssen auf vieles gefasst sein – ein tierischer Geiselnehmer dürfte doch eher zu den Exoten zählen. Aber genau das hat eine Frau in Dunedin im Süden von Neuseeland gemeldet.

Sie wählte den Notruf, weil sie ihrer Meinung nach von einem besonders aggressiven Possum als Geisel gehalten werde. Jedes Mal, wenn sie versuche, ihr Haus in der Blacks Road zu verlassen, um Hilfe zu holen, werde sie von dem Beuteltier drangsaliert, sagte die Frau laut der Zeitung New Zealand Herald.

Aggro-Possum in der Wildnis ausgesetzt

Als die Polizei am Ort der Geiselnahme ankam, kam das Aggro-Possum aus seinem Versteck und kletterte am Bein eines Polizisten hoch. Weil das Tier wie ein Blitz aus der Dunkelheit kam, verpassten ihm Sergeant Craig Dinnissen und seine Kollegen den Namen „Blacks Road Ripper“.

Er und seine Kollegen beendeten die Geiselnahme darauf unblutig. Sie nahmen das Possum in Gewahrsam und setzten es in einem entlegenen Gebiet aus – „ um weiteren Schikanen vorzubeugen “.

Possums leben im ozeanischen Raum – also in und um Australien – und sind etwa so groß wie eine Katze. Possums sind nachtaktive Allesfresser, die Menschen gegenüber eigentlich eher scheu sind. In Städten können sie allerdings zur Plage werden.