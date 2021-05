Am Mittwochabend wurden im Potsdamer Thusnelda-von-Saldern-Haus, einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung, vier Tote und eine Schwerverletzte gefunden. Die Staatsanwaltschaft hat gegen eine Mitarbeiterin Haftbefehl wegen Totschlags beantragt. In der Stadt herrscht Entsetzen und Fassungslosigkeit.

Einen Tag vor dem Gewaltverbrechen ist das Behindertenheim in Potsdam offenbar noch kontrolliert worden. Nach Angaben der Brandenburger Landesregierung war eine Aufsicht im Heim, um die Pflege-Situation routinemäßig zu prüfen. Dabei sei es auch um das Thema Gewalt in der Pflege gegangen. Es seien keine Vorfälle berichtet worden.

Tatverdächtige hatte in dem Pflegeheim gearbeitet

Die Menschen in Potsdam sind schwer erschüttert von der Gewalttat in dem Pflegeheim. „ Gott, warum? “, steht auf einer improvisierten Gedenktafel inmitten der Blumen, die Mitarbeiter des Oberlinhauses dort aufgestellt haben. Mittlerweile ist eine Tatverdächtige festgenommen worden. Die Frau soll selbst in dem Pflegeheim gearbeitet haben und ist nun in der Psychiatrie untergebracht. Bisher schweigt sie zu den Vorwürfen.

Rückblick: Das ist bei der Gewalttat in Potsdam passiert

Am Mittwochabend gab es im Potsdamer Thusnelda-von-Saldern-Haus einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften. In der Einrichtung, die zum Oberlinhaus im Stadtteil Babelsberg gehört, wurden die Leichen von vier Menschen gefunden. Eine weitere Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Das Oberlinhaus teilte mit, alle Opfer seien zum Teil langjährige Bewohner der Einrichtung für mehrfach schwer behinderte Menschen. Zwei von ihnen hätten seit ihrer Kindheit in der diakonischen Einrichtung gelebt, sagte Tina Mäueler, die Bereichsleiterin Wohnen in den Oberlin-Lebenswelten.

Staatsanwaltschaft beantragt gegen Mitarbeiterin Haftbefehl wegen Totschlags

Eine 51 Jahre alte Mitarbeiterin des Oberlinhauses wurde wegen dringenden Tatverdachts schon am Mittwochabend festgenommen. Am Donnerstagmittag beantragte die Staatsanwaltschaft gegen die Mitarbeiterin Haftbefehl wegen Totschlags.

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) sprach den Angehörigen sein Beileid aus. „ Die Tat erschüttert uns alle zutiefst. “

Potsdamer Opfer starben durch „schwere, äußere Gewaltanwendung“

Die tödlich Verletzten sowie die schwer verletzte Person seien in verschiedenen Krankenzimmern einer Station gefunden worden. „ Die Verletzungen aller Opfer sind nach bisherigen Erkenntnissen auf schwere, äußere Gewaltanwendung zurückzuführen “, hieß es in der Mitteilung.

Der genaue Hergang und die Umstände der Tat seien bislang nicht geklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. „ Derzeit finden umfangreiche Spurensicherungen statt “, hieß es. Rechtsmediziner und die Staatsanwaltschaft waren demnach ebenfalls vor Ort.

Polizeieinsatz in Oberlinklinik begann gegen 21 Uhr

Vor dem Komplex an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Potsdam-Babelsberg standen in der Nacht zum Donnerstag Polizeiautos und Krankenwagen. Kriminaltechniker mit Koffern gingen in ein Haus in der Nähe des Eingangs. Davor standen Polizisten. Auch ein Notfallseelsorger ging in das Gebäude. Die Polizei war seit Mittwochabend kurz vor 21 Uhr im Einsatz.

Die Oberlinklinik ist eine orthopädische Fachklinik und hat nach eigenen Angaben rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 162 Betten. Zu dem Komplex, auf dem sich die Tat ereignete, gehören neben einer Klinik Kitas und Schulen, Arbeitsplätze und Wohnbereiche für Menschen mit Behinderung und Beratungsstellen.

Der Verein Oberlinhaus beschreibt sich auf seiner Website als diakonisches „ Kompetenzzentrum für Teilhabe, Gesundheit, Bildung und Arbeit in der Region Berlin-Brandenburg “.

Schweigeminute für die Opfer

Mit einer Schweigeminute hat die Stadt Potsdam am Donnerstagabend der Opfer der Gewalttat in einem Pflegeheim für Menschen mit Behinderung gedacht. Dazu gekommen waren unter anderem Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert und Kirchenvertreter. Vor dem Gebäude des Oberlin-Vereins legten viele Menschen Blumen nieder. Anschließend fand eine Kirchen-Andacht statt.