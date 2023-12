Noch am Samstag hatten Badegäste den 15-Meter-Gigant an einem Strand nahe Perth angefasst und mit ihm Selfies gemacht – jetzt ist der Pottwal auf einer Sandbank gestorben.

Der riesige Pottwal hatte am Samstag am Leighton Beach, nahe Perth in Australien, für Aufsehen gesorgt. Er dümpelte scheinbar friedlich und entspannt in der Bucht, so dass viele Badegäste in seine Nähe schwammen, das Tier berührten und Selfies machten.

Videos zeigen die Szene am Leighton Beach. Dabei kommen die Leute dem Wal „ gefährlich nahe “, warnten Experten in verschiedenen Medien.

Der Wal sei danach in tiefere Gewässer geschwommen – in sicheren Abstand zu Strand und Menschen. Am Montag sei er dann wieder in Ufernähe gesichtet worden und letztendlich auf einer Sandbank gestrandet, wo er trotz Rettungsversuche starb, berichtet die BBC.

Whale filmed swimming with Australian beachgoers dies after stranding https://t.co/Ewh0URzYrX

Meeresbiologin: Berühren des Wals war sehr riskant

Meeresbiologin Natalie Sinclair hatte der BBC gesagt, das Verhalten der Schwimmer am Strand sei sehr riskant gewesen. Erstens hätten sie den Wal womöglich verwirrt. Und auch für die Schwimmer sei die Nähe eines so großen und bis zu 45 Tonnen schweren Tieres risikoreich.

Möglicherweise war der Wal krank: Die australische Tierschutzbehörde hatte schon nach dem ersten Vorfall am Strand angedeutet, dass der Pottwal womöglich eingeschläfert werden muss.

Begegnungen mit Walen faszinieren Menschen seit jeher und können manchmal ganz schon verrückt verlaufen – vor allem, wenn beide völlig unerwartet aufeinander knallen: