In ganz Deutschland haben sich am Montag homosexuelle Paare von katholischen Priestern segnen lassen. Der Aktionstag ist ein direkter Affront gegen den Vatikan, der solche Segnungen noch im März verboten hatte.

Die beiden Ehemänner Andreas und Thomas sind sehr bewegt, als sie in Köln ihren Segnungsgottesdienst unter freiem Himmel feiern dürfen. Andreas (56) ist schon vor Jahren ausgetreten, Thomas (59) aber hält der Kirche die Treue, weil sie nach seiner Überzeugung auch viel Gutes tut. Der Segen bedeute ihm viel, sagte Thomas: „Er stellt unsere Beziehung unter den Segen Gottes. Es ist uns wichtig, dass wir nicht nur juristisch miteinander verbunden sind.“

Mehr als 100 homosexuelle Paar haben sich segnen lassen

Über 100 Segnungen für homosexuelle Paare gab es am Montag beim Aktionstag „Liebe gewinnt“ in ganz Deutschland. Eine Aktion wie sie es bisher noch nie gegeben hat. Die Kölschrock-Band Brings unterstützt die Aktion und hat dafür ihren Titel „Liebe gewinnt“ neu aufgenommen. Er ist zur Hymne und Schlagwort der Aktion geworden. „ Macht den Mund auf und hängt die bunten Fahnen an die Kirche “, fordert Frontman Peter Brings.

Segnungen auch in Baden-Württemberg

Schon im Vorfeld des Aktionstags hatte es Segnungen gegeben, beispielsweise bei der Baden-Badener Autobahnkirche. „ Wir haben die Flagge aufgehängt, um zu zeigen, dass es uns um alle Paare geht “, sagt Pastoralreferent Norbert Kasper. Zusammen mit dem Dekanatsreferent Patrick Krieg und Pfarrer Michael Zimmer segneten sie rund 25 Paare, davon ein Homosexuelles. Dass der Vatikan sage, dies dürfe nicht sein, sei „ unnötig “, sagt Kasper. Viele in der Gemeinde fragten sich: „ Was soll denn das jetzt auch noch ?“

Er habe von einigen gleichgeschlechtlichen Paaren gehört, die aufgrund der Ansage aus Rom nun aus der Kirche ausgetreten seien. „ Das ist ein Verlust von Vielfalt “, bedauert er.

Kirchenaustritte im Viertelstundentakt

Mit der Aktion wollten er und das mitverantwortliche Team zeigen: „ Hier besteht diese Offenheit. Hier soll diese Ausgrenzung nicht stattfinden. Ihr seid hier willkommen! “ Es geht um Paare, die sich lieben, sagt Kasper, egal welcher sexueller Orientierung. Neben der Autobahnkirche beteiligen sich auch Gemeinden in Freiburg und Konstanz. Weitere Aktionen in den kommenden Wochen sind geplant.

Speyrer Generalvikar segnet queere Paare

Generalvikar Andreas Sturm vom Bistum Speyer begrüßt die Aktion. „ Heute werden in vielen Pfarreien unserer Diözese Liebende gesegnet werden. Es sind Menschen, die spüren, dass sie sich guttun, und die nicht oder nicht mehr alleine durch dieses Leben gehen wollen “, schrieb er auf Facebook. Das Evangelium rufe die Menschen zu einer größeren Weite auf.

Frömmichen: Wichtig, Farbe zu bekennen

„ Ich finde, es ist wichtig, gerade in der heutigen Zeit einfach Farbe zu bekennen und einfach für das einzustehen und für die Menschen einzustehen, die einem wichtig sind “, sagt Henry Frömmichen. Sein Fall hatte Ende April Schlagzeilen gemacht: Der 21-Jährige wollte eigentlich Priester werden und hatte erklärt, dass er aus dem Münchner Priesterseminar geworfen wurde. Der Grund: Ein Selfie mit „Prince Charming“ auf Instagram

Priester-Traum platzt, weil er ein Selfie mit „Prince Charming“ postet

Vatikan hatte noch im März ein Verbot ausgesprochen

Im März hatte die Glaubenskongregation des Vatikans klargestellt, dass es „ nicht erlaubt “ sei, homosexuelle Partnerschaften zu segnen, da solche Verbindungen „ nicht als objektiv auf die geoffenbarten Pläne Gottes hingeordnet anerkannt werden “ könnten. Im deutschsprachigen Raum protestierten zahlreiche katholische Verbände und über 280 Theologieprofessoren dagegen.

Kölner Kardina Woelki gegen Segnungen von Homosexuellen

Der konservativen Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki unterstützt das Segnungsverbot für homosexuelle Paare. Das Erzbistum Köln hatte sogar Gespräche mit Priestern angekündigt, die sich über das Verbot hinwegsetzen.

Woelkis Einstellung wirkt in den Augen vieler Gläubigen besonders bizarr, weil er seit Wochen damit beschäftigt ist, die Beförderung eines Pfarrers zu rechtfertigen, der zuvor Sex mit einem 17 Jahre alten Prostituierten zugegeben hatte. Mittlerweile ist der Pfarrer nach dem Bekanntwerden weiterer Vorwürfe beurlaubt. Zudem stehen er und das Kölner Erzbistum wegen der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in der Kritik.

Weitere „Akte des Ungehorsams“ schon am kommenden Montag

Die „Akte des Ungehorsams“ gehen schon am nächsten Montag weiter: Für den 17. Mai - den Tag der Apostelin Junia - ruft die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands zum bundesweiten Predigerinnentag auf. Zwölf Frauen predigen dann in katholischen Messen, was sie offiziell nicht dürfen.