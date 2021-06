Es sind tolle Neuigkeiten: Prinz Harry und seine Frau Meghan sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Zur Bekanntgabe der Geburt wurden gleich noch weitere Details verraten.

Am Freitag sei eine gesunde Tochter zur Welt gekommen, sagte ein Sprecher von Prinz Harry und Meghan am Sonntag. Er verriet auch den Namen des Babys: Das Mädchen heißt Lilibet „Lili“ Diana Mountbatten-Windsor.

Namenstribut an Uroma und Oma

Der Vorname ist eine Ehrbezeugung gegenüber Königin Elizabeth, deren Spitzname Lilibet lautet. Der zweite Vorname von Meghans und Harrys Tochter erinnert an ihre verstorbene Oma Prinzessin Diana, Harrys Mutter.

„Sie ist mehr, als wir uns je vorgestellt haben“

Das Baby wurde in einem Krankenhaus in der US-Stadt Santa Barbara geboren. Der Prinz und die ehemalige US-Schauspielerin waren nach ihrem Rückzug aus den Diensten der britischen Monarchie im vergangenen Jahr nach Kalifornien gezogen, wo sie mit ihrem ersten Sohn Archie leben, der 2019 zur Welt kam.

Sowohl der Mutter als auch dem Kind gehe es gut – sie lebten sich bereits gemeinsam zu Hause ein. „ Sie ist mehr, als wir uns je vorgestellt haben, und wir sind dankbar für die Liebe und die Gebete, die wir aus aller Welt gespürt haben “, schrieben Harry und Meghan in ihrem persönlichen Statement.

Auch Bruder William und seine Frau Kate gratulieren

Genau um 21 Uhr am Abend gratulieren auch die royalen Verwandten. Der Duke und die Duchess of Cambridge, also Harrys Bruder William und dessen Frau, posteten auf ihrem Instagram-Kanal ein Foto, auf dem Meghan noch schwanger ist.

"Wir sind alle hocherfreut über die frohe Nachricht, dass Baby Lili da ist. Glückwunsch an Harry, Meghan und Archie." Das sind die Worte von William & Kate.

Aber auch die Queen selbst gratuliert - auf dem offiziellen Instagram-Kanal der "royal family" heißt es: "Glückwunsch an den Duke und die Duchess of Sussex zur Geburt von Lilibet Diana! Die Queen, der Prince of Wales und die Duchess of Cornwall und der Duke und die Duchess of Cambridge sind hocherfreut über die Nachricht. Lilibet ist das elfte Urgroßenkelkind Ihrer Majestät."

Lilis Großvater Charles gratuliert auch über Instagram. Seine Frau Camilla und er lassen verkünden: "Glückwunsch an Harry, Meghan und Archie zur Geburt ihres Babys Lilibet Diana. Wir wünschen ihnen dazu alles Gute"

Fotos von der kleinen Lilibet Diana gibt es bisher nicht.