Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) fordert sie und auch die Linke ist dafür: eine Vermögensabgabe für besonders Reiche in Deutschland. Aber was würde das bringen?

Wer bezahlt die Extra-Kosten, die in der Corona-Krise entstehen? Für viele ist die Antwort zumindest teilweise klar: Das sollen vermehrt auch mal die Superreichen in Deutschland zahlen. Wenn es nach der Linken geht, sollen nun die reichsten 0,7 Prozent der Bevölkerung zur Kasse gebeten werden. Und auch eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hält eine solche Abgabe für angemessen.

Die Studie war von der Linksfraktion sowie der parteinahen Rosa-Luxemburg-Stiftung in Auftrag gegeben worden. Dabei gehe es um eine Abgabe auf Vermögen von Milliardären und Multi-Millionären mit hohen Freigrenzen für Betriebsvermögen. Aber was würde das wirklich bringen?

Pro Vermögensabgabe: Was spricht dafür?

Lothar Lenz aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin findet folgende Argumente für so eine Vermögensabgabe:

Die Zweitwohnung am Zürichsee für drei Millionen, der Drittwagen in der Garage für eine Viertelmillion: Es gibt Menschen in unserem Land, die sind unermesslich reich. Sie haben Einkünfte und Vermögen, die selbst einem gut verdienenden Arbeitnehmer die Sprache verschlagen. Deswegen kriegt man schnell Applaus, wenn man eine Vermögensabgabe für die Superreichen fordert. Deutschlands Multimillionäre und Milliardäre zur Kasse zu bitten, das würde auch ein bisschen den Neid mancher besänftigen, die viel weniger zum Leben haben.

Dabei gibt es noch ein viel stärkeres Argument für eine Vermögensabgabe: Gerechtigkeit. Wer ein sehr großes Vermögen hat, der kann eben auch mehr zum Allgemeinwohl beitragen. Die Belastung nach Leistungsfähigkeit gibt es längst in unserem Steuerrecht: Gutverdiener zahlen auch prozentual weit mehr ans Finanzamt als Menschen mit gewöhnlichen Einkommen. Nicht Neid also, sondern Stolz sollte ein Motiv sein für eine Vermögensabgabe. Wir leben in einem Staat, in dem niemand vor Armut verhungern oder erfrieren muss. Wir haben politische Stabilität und – seit drei Generationen – Frieden. Jeder und jede hat Anspruch auf Bildung und eine bezahlbare Gesundheitsversorgung. Das alles hat vielen Menschen Wohlstand gebracht und einigen von ihnen besonders viel davon. Jetzt aber, wo dieser Staat wegen der Pandemie in die Klemme gerät, ist die Zeit gekommen, ein wenig davon zurückzuzahlen. Und für einige eben ein wenig mehr.

Contra Vermögensabgabe: Was spricht dagegen?

Martin Bohne aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin findet folgende Argumente gegen eine Vermögensabgabe:

Die Reichen für die Corona-Kosten zur Kasse bitten – dieser Ruf ist populär. Und angesichts der ungerechten Vermögensverteilung auch verständlich. Falsch bleibt er trotzdem. Die Reichen lagern ihr Geld halt nicht nur in Traumvillen und Luxusjachten. Zu einem großen Teil steckt es in Unternehmen. Eine Vermögensabgabe würde den Unternehmen an die Substanz gehen. Und das in einer Zeit, in der die Unternehmen Liquidität brauchen, um die Krise zu überleben.

Wo sie Spielraum für Investitionen brauchen, damit die Konjunktur wieder anspringen kann. Wo Investoren gebraucht werden, die Geld in gefährdete Unternehmen pumpen können und Risiken auf sich nehmen wollen. Die Zeche müssten so am Ende eben nicht nur die Reichen bezahlen, sondern auch viele Kleinunternehmer und die Mittelschicht. Und viele Arbeiter und Angestellte, deren Unternehmen schließen oder Jobs abbauen müssen.

Und letztlich wir alle – weil die Steuermindereinnahmen durch einen fortgesetzten Wirtschaftsabschwung wohl die zusätzlichen Einnahmen durch eine Vermögenseinnahme übersteigen würden. Dieses Risiko sollten wir nicht eingehen – zumal der Staatshaushalt trotz der Corona-Milliarden-Schulden nicht vor dem Ruin steht. Dank der Negativzinsen und prall gefüllter Sparbücher hat der deutsche Finanzminister immer noch einen beträchtlichen finanziellen Spielraum.

Finanzminister Scholz: „Der Blick nach vorne geht in die Sonne“

Am Donnerstagnachmittag gab Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) die geschätzten Steuereinnahmen für das kommende Jahr bekannt. Trotz der Corona-Krise können Bund, Länder und Kommunen demnach mit 10,6 Milliarden Euro mehr rechnen als im September erwartet. Für den Bund alleine bedeute das Mehreinnahmen von 3,4 Milliarden Euro.

Die Steuerschätzung zeige, dass die bisherigen Entscheidungen der Regierung richtig gewesen seien und es konjunkturell wieder aufwärts gehe, erklärte er. Das sei eine gute Nachricht. Die Hilfspolitik wirke.