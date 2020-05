Tausende Demonstranten gingen am Sonntag in Hongkong auf die Straße. Der Grund: neue Sicherheitsgesetze der chinesischen Zentralregierung. Die Polizei setzte Tränengas ein.

Wegen der Corona-Pandemie war es zuletzt ruhig in Hongkong. Davor, im Sommer letzten Jahres, kam es Woche für Woche zu Demonstrationen für mehr Demokratie in der chinesischen Sonderverwaltungszone. Pläne der Zentralregierung für neue Sicherheitsgesetze sorgen nun für neue Spannungen.

Am Sonntag kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Viele Menschen versammelten sich am beliebten Einkaufszentrum „Causway Bay“. Die meisten waren schwarz gekleidet. Einige riefen Parolen wie „Befreit Hongkong“ oder „Revolution unserer Zeit“.

Dauer 0:45 min Tausende Hongkonger demonstrieren für ihre Freiheit In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong haben tausende Menschen gegen ein von der Zentralregierung geplantes Sicherheitsgesetz demonstriert. Die Polizei setzte Tränengas und Pfefferspray ein, um den nicht genehmigten Protest aufzulösen.

Zentralregierung will Hongkonger Parlament umgehen

Die Versammlung sei nicht genehmigt gewesen, hieß es. Auch in Hongkong gelten Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Erlaubt sind Treffen von bis zu acht Menschen. Als die Polizei vorrückte, seien Steine geworfen und unbekannte Flüssigkeiten versprüht worden. Die Polizei reagierte mit Tränengas. Nach eigenen Angaben nahm sie mindestens 120 Personen fest.

Die chinesische Zentralregierung will am Donnerstag neue Sicherheitsgesetze für Hongkong beschließen. Dieses sollen an das Hongkonger Grundgesetz angehängt werden. Damit würde das Parlament der Sonderverwaltungszone umgangen werden.

Sorge um Verlust der Autonomie Hongkongs

Die neue Gesetze würde „wenn nötig“ auch die Stationierung und den Einsatz chinesischer Sicherheitskräfte in Hongkong erlauben. Ziel sei der Kampf gegen subversive Aktivitäten oder Unabhängigkeitsbestrebungen. Das Gesetzes-Vorhaben wird in Hongkong und international kritisiert – als massiver Eingriff in die Autonomie der ehemaligen britischen Kronkolonie.

Bürgerrechtler sorgen sich, dass künftig chinesische Agenten willkürlich Menschen wegen prodemokratischer Aktivitäten festnehmen könnten. Seit der Rückgabe an China 1997 wird Hongkong als eigenes Territorium nach dem Grundsatz „ein Land, zwei Systeme“ unter chinesischer Souveränität autonom regiert. Demokratie-Aktivisten werten die geplanten Gesetze als Verstoß gegen diesen Grundsatz.

Kritik aus dem Ausland an Chinas Hongkong-Plänen

Chinas Außenminister Wang Yi verteidigte die neue Gesetze und wies Kritik aus dem Ausland scharf zurück. Zuvor nannte US-Außenminister Mike Pompeo das Vorhaben eine Totenglocke für die weitreichende Autonomie Hongkongs. Der letzte britische Gouverneur Chris Patten warf China Verrat an den Menschen von Hongkong vor.

Chinas Außenminister hingegen argumentiert, die Proteste in Hongkong im vergangenen Sommer hätten „Chinas nationale Sicherheit ernsthaft gefährdet“. Hongkong sei eine innere Angelegenheit Chinas und erlaube keine Einmischung von außen. Das Gesetzesvorhaben müsse „ohne die geringste Verzögerung“ vorangetrieben werden, so Wang Yi.