Zwei Polizistinnen sehen, wie ein Kollege bei einer Schießerei in Gevelsberg im Ruhrgebiet zu Boden geht – und laufen ängstlich davon. Jetzt wurden sie dafür verurteilt.

Eigentlich erwartet man von Polizistinnen und Polizisten Mumm, Zusammenhalt und starke Nerven – auch angesichts der Gefahr. Andererseits: Wer weiß schon, wie er selbst reagieren würde, wenn ihm plötzlich Kugeln um die Ohren fliegen?

Vorwurf: Polizist ging verletzt zu Boden – Kolleginnen hauten ab

Weil sie im Mai 2020 einen Kollegen, der in einer Schießerei getroffen worden war, im Stich gelassen haben sollen, sind zwei Polizistinnen zu einer einjährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Die Anklage vor dem Amtsgericht Schwelm bei Hagen lautete auf versuchte gefährliche Körperverletzung durch Unterlassen.

Sollte dieses Urteil rechtskräftig werden, würden die beiden Frauen ihren Beamtenstatus verlieren und könnten nicht weiter im Polizeidienst tätig sein. Das Gericht folgte damit der Forderung der Staatsanwaltschaft,

Die Beamtinnen sind 37 und 32 Jahre alt. Sie sollen damals zufällig mit dem Streifenwagen zu einer aus dem Ruder gelaufenen Verkehrskontrolle in Gevelsberg (Ennepe-Ruhr-Kreis) gestoßen sein. Dabei hatte ein Autofahrer plötzlich wild auf zwei Kollegen gefeuert – 21 Mal.

Einer der beiden Polizisten wurde trotz seiner Schutzweste getroffen und ging zu Boden. Statt einzugreifen, rannten die Frauen weg, hielten in Panik eine vorbeikommende Autofahrerin an und flohen vom Ort des Geschehens.

Gevelsberg im Mai 2020: Das Fahrzeug des mutmaßlichen Täters steht hinter einem Einsatzfahrzeug der Polizei an einer Kreuzung. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | David Young

Polizistinnen hatten ausreichend Deckung und Munition

Beiden sei dabei bewusst gewesen, dass sie ihre Kollegen dadurch der Gefahr erheblicher weiterer Verletzungen aussetzten, so die Ankläger. Dabei seien sie als Polizistinnen dazu verpflichtet gewesen, Leib und Leben ihrer bedrohten Kollegen zu schützen. Dank schusssicherer Westen, ausreichender Deckung und Munition seien sie dazu eigentlich auch in der Lage gewesen.

Früheren Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge hatte die jüngere Beamtin zu den Vorwürfen zunächst geschwiegen. Die ältere habe angegeben, sie habe unter Schock gestanden. Als ihre Kollegin ihr zugerufen habe: „Lauf, lauf, lauf!“ , sei sie gelaufen.

Richterin: „Polizisten müssen reagieren“

Sie habe durchaus Verständnis für die von beiden Frauen in einem Hagener Gerichtssaal geschilderte Todesangst, sagte die Richterin in ihrer Urteilsbegründung. Dennoch sei es ihnen als Polizistinnen rechtlich geboten gewesen, anders zu handeln – also nicht die Flucht zu ergreifen, sondern etwa aus der Deckung einen Warnschuss abzugeben. „Polizisten müssen reagieren“ , so die Richterin.

Die Polizistinnen hatten das Geschehen eingeräumt, aber um Verständnis für ihr Verhalten geworben. Sie hätten um ihr Leben gefürchtet und Unterstützung holen wollen. Ihre Verteidiger hatten auf Freispruch plädiert. Einer der beiden kündigte bereits an, in Berufung gehen zu wollen. Er halte das Urteil vor dem Hintergrund des drohenden Entzugs der Beamtenrechte für nicht nachvollziehbar.