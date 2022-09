Für ein Ligaspiel beim 380 Kilometer entfernten FC Nantes hat der französische Fußballclub Paris Saint-Germain ein Flugzeug genommen und damit für große Empörung gesorgt. Vor allem die Reaktionen von Trainer Galtier und Spieler Mbappé bei einer Pressekonferenz sorgten für Ärger. Die Entschuldigung folgte prompt.

Trainer Christophe Galtier setzte sich mit einer flapsigen Bemerkung voll in die Nesseln. Er hatte bei der Pressekonferenz zum Champions-League-Auftakt gegen Juventus Turin ironisch auf die Frage reagiert, warum der französische Meister zum Spiel nach Nantes geflogen sei, statt mit der Bahn zu reisen.

Ich habe geahnt, dass diese Frage kommen würde. Wir haben heute Morgen mit dem Unternehmen gesprochen, das diese Reisen organisiert. Wir haben überlegt, ob wir nicht mit einem Strandsegler reisen könnten.

Gelächter bei PSG wegen Klimakritik

Die Äußerung hatte dem Trainer im Anschluss heftige Kritik eingebracht, etwa von Frankreichs Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra: „ Sie haben schon mal seriöser und verantwortungsvoller geantwortet. “

Empörung wegen PSG auf Social Media

Das Video der Pressekonferenz sorgte auch in den sozialen Medien für Kritik. Der Clip zeigt, wie Fußballstar Kylian Mbappé auf die Bemerkung des Trainers hin einen Lachanfall bekommt.

Bemerkung von PSG-Trainer sorgt für Lachanfall bei Mbappé

Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo twitterte:

Geht's noch, so zu antworten???? Wacht Ihr irgendwann mal auf, Jungs????

Wie kann man so überheblich sein?

Fußball-Superstar Kylian Mbappé lacht sich also kaputt. Dabei war die Frage des Journalisten eine ernste Frage: Warum seid ihr zum Auswärtsspiel geflogen und nicht mit dem Zug gefahren? Zum Vergleich: Das ist ungefähr so, als wäre der VfB Stuttgart in der Bundesliga nach Köln geflogen. Jakob Reifenberger aus dem SWR3-Team versteht den Ärger, wundert sich aber überhaupt nicht.

Fußball 7.9.2022 Paris, wie es fliegt und lacht Dauer 1:21 min

Entschuldigung vom PSG-Trainer

Trainer Galtier bereut seinen flapsigen Kommentar inzwischen und sagte in einem Interview, dass der Witz zu einem falschen Zeitpunkt kam und schlechter Geschmack gewesen sei. Er betonte, es gebe im Verein ein Bewusstsein für Klimafragen und fügte hinzu:

Ich weiß um die Verantwortung, die wir haben.

Ins etwa 220 Kilometer entfernte Lille sei man beispielsweise mit dem Bus gefahren. Galtier sagte, er habe nach dem Witz häufig gehört, der Club sei abgehoben. Aber das sei falsch. Sie seien nicht abgehoben.

Bahnchef kritisiert Kurzstreckenflug von PSG

Auslöser des Ganzen war ein Video des Spielers Marco Verratti, der die Mannschaft im Flieger gefilmt hatte. Der Chef der TGV-Schnellzüge kommentierte das Video, dass man diese Strecke auch gut mit dem Zug hätte fahren können. Es gäbe Verbindungen von unter zwei Stunden.

Französischer Bahnchef kritisiert Kurztrip von PSG

Diskussion in Frankreich: Privatjets abschaffen?

Vor allem wird in Frankreich schon seit längerem darüber diskutiert, ob man den Gebrauch von Privatjets einschränken oder ganz verbieten sollte.