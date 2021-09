Ein wütender Mob stürmt das US-Kapitol und die Bilder vom Mann mit den Büffelhörnern auf dem Kopf gehen um die Welt. Nun hat sich der „QAnon-Schamane“ vor einem Gericht für schuldig bekannt und ist von Donald Trump enttäuscht.

Mit den Worten „ Ja, Euer Ehren “, bekennt sich Jacob Anthony Chansley vor Gericht schuldig, US-Kongressabläufe behindert zu haben. Es ist der schwerste von sechs Anklagepunkten und ihm drohen bis zu 51 Monate Haft.

Chansley ist beim Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar weltberühmt geworden. Denn er ist der Mann mit der Büffelhorn-Fellmütze, der mit nacktem Oberkörper im Kapitol stand und dort brüllte. Besser bekannt ist er als der QAnon-Schamane oder auch Jake Angeli. Sein Ziel damals: die Bestätigung des Wahlsiegs von Joe Biden stoppen.

Der QAnon-Schamane spricht von psychischen Schwächen

Nur drei Tage nach dem Sturm auf das Kapitol wurde Chansley festgenommen. Seither sitzt er in Untersuchungshaft. Bevor er sich vor Gericht in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona äußerte, wurde er von einem Richter für zurechnungsfähig befunden, was eine psychiatrische Untersuchung ergeben habe.

Sein Anwalt Albert Watkins sagte, dass die Einzelhaft, der Chansley die meiste Zeit seiner Haft ausgesetzt gewesen sei, sich negativ auf seine geistige Gesundheit ausgewirkt habe. Die Untersuchung in einer psychiatrischen Einrichtung habe ihm jedoch geholfen, wieder zu sich zu kommen. „ Ich bin sehr dankbar für die Bereitschaft des Gerichts, meine psychischen Schwächen untersuchen zu lassen “, sagte Chansley, bevor er sich der Behinderung eines offiziellen Verfahrens schuldig bekannte.

Stecken Mitglieder der Antifa hinter dem Sturm aufs US-Kapitol?

Chansley hat QAnon inzwischen abgeschworen

Chansleys Anwalt erklärte, sein Mandant habe der QAnon-Bewegung inzwischen abgeschworen. Bereits zuvor sagte der Anwalt, dass Chansley früher vernarrt in Trump gewesen sei. Der QAnon-Schamane habe wie andere Randalierer geglaubt, dass Trump ihn ins Kapitol gerufen habe. Später habe er sich verraten gefühlt, weil Trump sich geweigert hatte, Chansley und andere Beteiligte zu begnadigen. Chansley sei ein „ gewaltloser, friedlicher Mann mit echten psychologischen Problemen “, die ihn „ anfälliger für Verschwörungstheorien “ gemacht hätten.

QAnon-Schamane wollte Verräter hängen sehen

Chansley gehörte zu den ersten Trump-Anhängern, die ins Kapitol eindrangen. Er schrie in ein Megafon, als Beamte versuchten, die Menge zu kontrollieren, posierte für Fotos und bezeichnete den damaligen Vizepräsidenten Mike Pence im Senat als Verräter. Er schrieb auch eine Nachricht an Pence mit den Worten: „ Es ist nur eine Frage der Zeit, die Gerechtigkeit wird kommen. “ Außerdem rief er im November in den sozialen Medien dazu auf, Verräter zu hängen.

Nach Sturm auf US-Kapitol: So lange muss ein Angreifer ins Gefängnis

Urteil gegen Chansley soll am 17. November fallen

US-Bezirksrichter Royce Lamberth prüft nun Chansleys Antrag auf Entlassung aus dem Gefängnis, während er auf seine Verurteilung wartet, die für den 17. November angesetzt ist.

Insgesamt laufen wegen der Zwischenfälle vom 6. Januar Verfahren gegen rund 600 Verdächtige. 50 weitere haben sich bereits schuldig bekannt, meist wegen kleinerer Vergehen. Ein Angeklagter wurde wegen Störung eines offiziellen Verfahrens zu acht Monaten Haft verurteilt.