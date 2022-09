Eine Ära geht zu Ende: 70 Jahre saß Queen Elizabeth II. auf dem englischen Thron. Jetzt ist sie gestorben. Hier gibt es die schönsten Momente und ein Kondolenzbuch, in das ihr eure Erinnerungen und Gedanken eintragen könnt.

Millionen von Menschen kennen nur sie als englische Monarchin. Am 2. Juni 1953 wird Elizabeth II. in Westminster Abbey zur Königin gekrönt. Am 8. September 2022 ist sie im Beisein ihrer Familie friedlich eingeschlafen. Wir haben für euch ihre wichtigsten Stationen gesammelt und ein Rückblick in Bildern.

Queen Elizabeth II. ist tot, King Charles III. wird mit Jubel empfangen

Schreibt uns eure Gedanken ins Kondolenzbuch

Was verbindet ihr mit Elizabeth II.? Viele Reaktionen haben uns schon erreicht. Ganz unten auf der Seite könnt ihr euch ins Kondolenzbuch eintragen und uns eure Gedanken mitteilen. Für Marion Oschevor zum Beispiel war die Queen ein Vorbild. Sie schreibt: „ Queen Elizabeth 2 war für mich Vorbild in Charakter, Herz und Pflichterfüllung. Ich werde sie wahnsinnig vermissen. Unsere Welt braucht Menschen, wie sie es war! “. Conni findet, dass der Queen der allergrößte Respekt gebührt:

Ich werde sie tatsächlich vermissen, obwohl sie keine Angehörige war, denn sie war auch in meinem Leben immer da. Jetzt ist sie wieder zusammen mit ihrem Philip.

Diesen Gedanken bewegt auch viele andere User. Immerhin war die Queen mit ihrem Mann 73 Jahre verheiratet.

Königin Elizabeth und ihr Mann Philip

Die schönsten Bilder und Momente der Queen

„ Queen Elizabeth II. war einfach immer da “, so haben es viele von euch uns geschrieben. Es war ein langes Leben, das eine Würdigung verdient.

Das Leben der Queen

Stationen der Queen

Auf einen Blick: Highlights der Queen

20.11.1947: Heirat mit Philip Mountbatten

mit Philip Mountbatten 14.11.1948: Geburt von Thronfolger Prinz Charles

von Thronfolger Prinz 02.06.1953: Krönung zur Königin in Westminster Abbey. Die Krönung ist die erste, die live im Fernsehen übertragen wird.

zur Königin in Westminster Abbey. Die Krönung ist die erste, die live im Fernsehen übertragen wird. 1992: Ein Krisenjahr für die Familie Windsor: Scheidung von Prinzessin Anne und offizielle Trennung von Prinz Charles und Lady Diana.

für die Familie Windsor: Scheidung von Prinzessin Anne und offizielle Trennung von Prinz Charles und Lady Diana. 2011: Staatsbesuch von US-Präsident Barack Obama mit Gattin Michelle Obama – Michelle Obama legt den linken Arm um die Schulter von Queen Elizabeth und verstößt damit gegen das königliche Protokoll.

von US-Präsident Barack mit Gattin Michelle Obama – Michelle Obama legt den linken Arm um die Schulter von Queen Elizabeth und verstößt damit gegen das königliche Protokoll. 09.2015: Queen Elizabeth ist die am längsten regierende Monarchin Großbritanniens und übertrifft die bisherige längste Regierungszeit von Königin Victoria.

Großbritanniens und übertrifft die bisherige längste Regierungszeit von Königin Victoria. 2019: Empfang für US-Präsident Donald Trump. Queen Elizabeth zeigt eine gewisse Distanz beim Empfang.

für US-Präsident Donald Trump. Queen Elizabeth zeigt eine gewisse Distanz beim Empfang. 09.04.2021: Tod von Prinz Philip . Er stirbt im Alter von 99 Jahren.

. Er stirbt im Alter von 99 Jahren. 02.06.2022: Beginn der Feiern zum 70-jährigen Thronjubiläum (Platinjubiläum).

Das Leben der Queen: Doku zum 70. Thronjubiläum

„Die Queen – standhaft in stürmischen Zeiten“ zeigt einen Einblick in das Leben der Queen als Vorbild an Disziplin und Pflichterfüllung – mit dem Tod ihres Mannes, dem Skandal um Prinz Andrew, dem Trubel um Harry und Meghan. Zum 70. Thronjubiläum ist diese SWR-Doku entstanden.

Kondolenzbuch: Eure Gedanken und Erinnerungen

Habt ihr eine schöne Erinnerung von der Queen oder wollt ihr euch einfach nur verabschieden? Im Kondolenzbuch habt ihr Raum für eure Gedanken.