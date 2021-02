Erst sah es wie ein Unglück aus. Doch jetzt ist die Polizei sicher: Es handelt sich um ein Tötungsdelikt innerhalb einer Familie im Bergischen Land.

Etwas muss der Polizei gleich seltsam vorgekommen sein: Nachdem Feuerwehr und Ermittler nach einem Wohnungsbrand fünf Leichen geborgen hatten, schalteten sie die Kölner Staatsanwaltschaft ein und bildeten eine Mordkommission. Nun scheint klar, was geschehen ist.

#PolizeiNRW #Köln #Leverkusen: Fünf Tote in Wohnhaus in Radevormwald - Familiendrama bestätigt sich - Infos unter https://t.co/ma6p0Bbovj Polizei NRW K, Twitter, 13.2.2021, 14:31 Uhr

Frau, zwei Kinder und die Schwiegermutter erstochen

Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt innerhalb der Familie aus: Es werde eine Tat des 41 Jahre alten Vaters angenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag in Köln mit. Offenbar hat er vier seiner Familienmitglieder getötet, darunter auch zwei Kinder.

„Für eine Beteiligung weiterer Personen liegen keine Anhaltspunkte vor“, erklärten die Ermittler nach der Obduktion der Leichen. Es sei davon auszugehen, dass der 41-Jährige am Freitag kurz vor 17 Uhr seine 37 Jahre alte Frau, seine ein und vier Jahre alten Töchter sowie seine 77 Jahre alte Schwiegermutter in dem Haus tötete. Tatwaffe sei ein Messer. Dann habe der Mann das Haus angezündet und sich auf wohl ebenfalls mit dem Messer getötet.

Polizei: Motiv liegt offenbar in „Scheitern der ehelichen Beziehungen“

„Das Motiv für die Tat dürfte in dem Scheitern der ehelichen Beziehungen zu sehen sein“, erklärten die Ermittler. Die Feuerwehr war am Freitagabend zu dem Brand in dem Wohnhaus gerufen worden und hatte dort fünf Tote entdeckt.

Spurensicherung und Brandermittler der Polizei untersuchten das Haus. Später am Abend wurden die Leichen aus dem weiß gestrichenen Wohnhaus getragen. Es liegt an einer Hauptverkehrsstraße am Rande von Radevormwald im Ortsteil Herbeck.