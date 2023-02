Vor 150 Jahren fanden Forscher in Stuttgart die versteinerten Überreste von 24 viel zu kleinen Dinosauriern. Jetzt ist das Rätsel gelöst, das den Fund seither umgeben hat.

1877 entdeckten Forscher im Stuttgarter Stadtteil Kaltental die versteinerten Überreste von 24 Ateosauriern. Die Tiere hatten einen kleinen Kopf und einen Körper ähnlich wie Krokodile. Sie wurden bis zu sechs Meter lang, starben am Ende der Trias vor etwa 204 Millionen Jahren aber aus.

Die Gruppe der in Stuttgart gefundenen Körper hat den Wissenschaftlern seit damals ein Rätsel aufgegeben. Denn sie waren nicht mal einen Meter groß – also eigentlich viel zu klein für ihre Art. Und sie waren die einzigen ihrer Art, die in der Gegend bisher gefunden wurden.

So oder so ähnlich haben die Aetosaurier wohl ausgesehen – bevor sie vor 204 Millionen Jahren ausgestorben sind. SWR J. Kowalski (Zeichnung) und P. Janecki (Kolorierung)

Dinosaurier aus Stuttgart: Warum waren sie so klein?

„ Auffällig war, dass die Gesamtkörperlänge nur zwischen 20 und 82 Zentimeter betrug “, hat Elżbieta Teschner gesagt. Sie hat in der Paläontologie der Universität Bonn promoviert und forscht zurzeit an der Universität Opole in Polen. „ Interessanterweise waren es auch die einzigen Fossilien, die in diesem Gebiet gefunden wurden “, fügt sie hinzu.

Ein Forscher vom Staatlichen Naturkundemuseum in Stuttgart forschte schon 2006 an den Fossilien. Er legte eine morphologische Studie vor und stellte darin fest, dass es sich um eine Gruppe Jungtiere handeln müsse.

Alter der Dinos geklärt: Sie waren noch Kinder

Jetzt brachten die die Untersuchungen von Paläontologin Teschner die Gewissheit: Bei der in Kaltental gefundenen Gruppe von Tieren handelt es sich definitiv um Jungtiere. Teschner und ihr Team untersuchten dafür das Gewebewachstum der Tiere.

Dazu haben die Wissenschaftler den Oberarmknochen des kleinsten und einem der größten Dinos aus Stuttgart untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass beide Tiere nicht älter als ein Jahr alt waren.

Durch die Untersuchung der Oberarmknochen der versteinerten Dinso konnten die Forscher herausfinden, wie alt die Aetosaurier waren. SWR E.M. Teschner