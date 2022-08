Wie im Blockbuster! In der Hauptrolle: Ein mutmaßlicher Bankräuber, in den Nebenrollen: Feuerwehrleute und Erdbeben-Spezialisten. Was ist passiert unter der Bankfiliale?

Es hätte einen Mann fast das Leben gekostet, so riskant und gefährlich war die Aktion. Laut Ermittlern lief die Geschichte so ab: Am Anfang stand die Idee, einen Tunnel zu graben, der zu Geschäften und einer Bankfiliale führen sollte. Dann, an diesem Wochenende, wäre Zeit für einen Raub gewesen, denn es ist langes Feiertags-Wochenende, und in Italien sind traditionell die meisten Läden geschlossen.

Vier Männer fingen an zu graben, mitten in Rom, in der Nähe des Vatikan. Dann der Schock: Inmitten der Grabungsarbeiten sackte die Decke ihres engen Tunnels ein. Ersten Erkenntnissen zufolge war es ein Bandenmitglied selbst, das am Vormittag den Notruf absetzte, nachdem es zu dem Unglück gekommen war. Medien berichten, der Verunglückte habe laut um Hilfe gebeten.

Hilfe, bitte befreit mich!

🔴 #Roma, dopo 8 ore di lavoro i #vigilidelfuoco sono riusciti ad estrarre ancora in vita l’uomo rimasto sepolto per il crollo durante l’esecuzione di uno scavo sotterraneo in via Innocenzo XI. Accertamenti sulle cause [#11agosto 19:30] https://t.co/vfSHSs64IO

Räuber in Rom saß acht Stunden im Tunnel fest

Er steckte metertief in dem selbst gegrabenen Tunnel fest, der über ihm zusammengebrochen war. Die Einsatzkräfte gruben daraufhin einen zweiten Tunnel zur Rettung. Das ganze dauerte acht lange Stunden. Der Mann wurde noch unter der Erde mit Flüssigkeit und Sauerstoff versorgt und kam in ein Krankenhaus. Seine drei Komplizen wurden von der Polizei festgenommen.