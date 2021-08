Die Polizei hat in der Südwestpfalz einen Mann auf einem getunten Rasenmäher aus dem Verkehr gezogen. Doch das umgebaute Gefährt war nicht das einzige Problem.

Der 26-jährige Mann war am Sonntagnachmittag mit seinem umgebauten Rasenmäher in Münchweiler an der Rodalb unterwegs, als er von der Polizei angehalten wurde. Der Grund: Die ungewöhnliche Optik des Fahrzeugs.

Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Der Rasenmäher hat ein Dach, eine Windschutzscheibe sowie ein Radio und eine Lautsprecheranlage. Bei der Kontrolle stellte die Polizei dann noch fest, dass der 26-Jährige unter Drogeneinfluss stand und keinen Führerschein hat.

Mit diesem Rasenmäher war der 26-Jährige unterwegs. Polizei Pirmasens

Getunter Rasenmäher sichergestellt

Die Polizei hat den Rasenmäher erst einmal sichergestellt. Ob der Rasenmäher in diesem Zustand eine Zulassung erhalten wird, ist fraglich, heißt es in der Polizeimeldung. Außerdem solle noch geprüft werden, wie schnell der umgebaute Rasenmäher fahren kann.