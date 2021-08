Der vielfach als unangemessen eingestufte Begriff „Rasse“ soll nach monatelangen Diskussionen aus dem Grundgesetz gestrichen werden. Nun ist klar, mit was der Begriff ersetzt werden soll.

„ Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden “, so heißt es bisher im Grundgesetz. Das soll sich nun ändern. Die Bundesregierung hat sich auf einen Ersatz für den Begriff „ Rasse “ geeinigt.

Stattdessen soll in Artikel 3 der Verfassung ein Verbot von Diskriminierung „ aus rassistischen Gründen “ stehen. Das bestätigten Sprecher des Justiz- und des Innenministeriums am Freitag in Berlin.

Lambrecht hat Begriff „rassistische Gründe“ vorgeschlagen

Die nun vereinbarte Formulierung geht auf einen Vorschlag von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) zurück. Laut dem Spiegel, soll der Entwurf bereits am kommenden Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossen werden. Dazu wollten sich die Sprecher der Ministerien am Freitag nicht äußern.

Für eine Verfassungsänderung ist eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat notwendig. Ob diese zustandekommen wird, ist dem Magazin zufolge offen.

Zuspruch und Kritik für Ersatzbegriff im Grundgesetz

Vor dem Hintergrund der weltweiten Anti-Rassismus-Debatte gibt es in der Politik grundsätzlich breite Zustimmung zu dem Ziel, den Begriff „ Rasse “ aus der Verfassung zu streichen.

Innenminister Horst Seehofer (CSU) betrachtet laut Spiegel die nun vereinbarte Formulierung als die beste unter den diskutierten Optionen. Die Grünen sehen die nun vorgesehene Änderung kritisch. Die Formulierung könne so interpretiert werden, als sei künftig nur eine absichtliche Diskriminierung verboten, sagte die Grünen-Rechtspolitikerin Katja Keul dem Spiegel. Es bestehe somit die Gefahr, dass der Schutzbereich der Verfassung durch die Änderung sogar kleiner werde.

Artikel 3 im Grundgesetz – immer wieder in der Kritik

Das Diskriminierungsverbot entstand vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus und sollte gerade rassistische Diskriminierung verhindern. Kritiker bemängeln aber, dass die Verfassung mit der bisherigen Formulierung auch die Vorstellung weiterhin transportiert, dass es tatsächlich menschliche Rassen gibt.

SWR3-Posting der Woche damals an Annalena Baerbock und Robert Habeck

Im Juni 2020 hatte die Grünen-Spitze vorgeschlagen, das der Begriff „Rasse“ aus dem Grundgesetz gestrichen werden sollte. Damit haben Annalena Baerbock und Robert Habeck eine kontroverse Diskussion ausgelöst, weswegen SWR3-Redakteur Gregor Glöckner das Posting der Woche an die beiden Grünen-Chefs richtete.