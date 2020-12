Vor dem Spiel des 1. FC Kaiserslautern wurden rassistische und diskriminierende Aufkleber mit dem Vereins-Logo verteilt. Der FCK wendet sich deswegen jetzt an seine Fans und mahnt, es sei eine „Grenze überschritten“.

Am Sonntag steht für den 1. FC Kaiserslautern das nächste Spiel in der 3. Fußball-Liga an. Gespielt wird gegen Saarbrücken. Im Vorfeld gab es schon ziemliche Aufregung, nicht aber wegen des Spiels an sich, sondern wegen Aufklebern. Genauer gesagt wegen „Anti-Saarbrücken-Aufkleber“, die in den letzten Tagen in Umlauf kamen. Einer davon, ist dieser:

Diese Aufkleber sollen verteilt worden sein (flying._.dutchman) Instagram-User flying._.dutchman

Auf dem Sticker ist die Aufschrift „Beine breit und bücken... scheiß Saarbrücken“. Abgebildet werden zwei Männer, die Geschlechtsverkehr haben. Auf einem anderen Aufkleber, der dem SWR vorliegt, steht „Toys Saarbrücken“ – daneben sind regenbogenfarbene Geschlechtsteile abgebildet. Beide Aufkleber sind für den 1. FC Kaiserslautern ein No-Go. In einem offenen Brief stellt der Verein klar, dass solche Aktionen nicht toleriert werden:

Liebe FCK-Fans, wir haben in den vergangenen Tagen davon Kenntnis erlangt, dass Aufkleber mit eindeutig antisemitischen, homophoben und nationalistischen Bildern und Parolen verbreitet werden, die durch die Nutzung unseres Vereinslogos einen Bezug zum 1. FC Kaiserslautern enthalten. Wir – Ehrenrat, Aufsichtsrat, Vorstand sowie Beirat und Geschäftsführung des 1. FC Kaiserslautern – distanzieren uns ebenso wie der Fanbeirat des FCK ausdrücklich von solchen Darstellungen und möchten ein deutliches Signal setzen: NICHT MIT UNS! Solche Parolen werden wir nicht tolerieren und hiergegen werden wir mit aller Härte vorgehen. 1. FCK im offenen Brief

Weiter heißt es:

Wer diese Aufkleber verbreitet, widerspricht allem, wofür unser Verein seit über 100 Jahren steht. Für so jemanden gibt es keinen Platz in der FCK-Familie. (...) Antisemitismus, Homophobie und Ausgrenzung aller Art hatten und haben am Betzenberg keinen Platz und stehen in keiner Weise für die vielfältige, bunte und offene Fangemeinde des 1. FC Kaiserslautern. 1. FCK im offenen Brief

Der FCK habe bereits Strafanzeige erstattet und werde rechtlich gegen die unerlaubte Nutzung des FCK-Logos auf den entsprechenden Aufklebern vorgehen.

Hat der 1. FC Kaiserslautern ein Problem mit Rassismus und Antisemitismus?

Für den FCK und viele Fans ist der Aufkleber untragbar. Einige andere FCK-Fans finden die Sticker aber sogar lustig und sehen kein Problem bei den Abbildungen und Schriftzügen, wie unter diesem Posting ganz deutlich wird:

Im #FCK-Umfeld tauchen Aufkleber mit antisemitischen, homophoben und nationalistischen Bildern und Parolen auf. Unser...Posted by FCK Fans on Thursday, November 26, 2020 FCK Fans, Facebook

Aber hat der Verein ein allgemeines Problem mit Rassismus und Antisemitismus? SWR-Reporter Christoph Heck findet: