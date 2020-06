China verfolgt ein ehrgeiziges Raumfahrtprogramm: Flüge zum Mond, zum Mars und eine eigene Raumstation sind geplant. Nun hat das Land erfolgreiche eine Trägerrakete dafür gestartet.

Für sein ehrgeiziges Weltraumprogramm hat China ein unbemanntes Raumschiff ins All gebracht. Das neu entwickelte Raumschiff mit einer Kapsel zur Rückkehr auf die Erde hob vom Startzentrum Wenchang an Bord einer Rakete vom Typ „Langer Marsch 5B“ zu seinem ersten Testflug ab. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua.

Bei der Kapsel soll es sich um eine verbesserte Version der Shenzhou-Kapsel handeln, die auf dem Sojus-Modell der früheren Sowjetunion basiert. Sie kann sechs Astronauten transportieren statt nur drei. China hatte zuvor eine experimentelle Raumstation gestartet, die später durch die Atmosphäre zurück auf die Erde fiel.

„Langer Marsch 5B“ kann mehr als 20 Tonnen Gewicht ins All bringen. Damit zählt sie zu den tragfähigsten Raketen der Welt und wird mit der amerikanischen „Falcon 9“, der europäischen „Ariane 5“ oder der russischen „Proton-M“ verglichen. In dem 20,5 Meter langen und 5,2 Meter breiten Laderaum steckt das neue Raumschiff. Es soll in eine Umlaufbahn in 8.000 Kilometer Höhe gehen und dann mit hoher Geschwindigkeit wieder zur Erde zurückkehren. Durch austauschbare Hitzeschilde soll es bis zu zehn Mal wiederverwendet werden können.

Plan: eine Raumstation ähnlich der ISS

Geplant ist der Bau einer größeren Station mit zahlreichen Modulen, ähnlich umfangreich wie die Internationale Raumstation ISS. Im vergangenen Jahr feierte China mit der Landung einer Raumsonde auf der erdabgewandten Seite des Mondes einen Erfolg. Zudem gibt es Pläne für eine unbemannte Marsmission.

Die USA lehnen eine Raumfahrtkooperation mit China aus Sicherheitsgründen weitgehend ab, auch an der ISS darf sich China daher nicht beteiligen. Peking ist deshalb zu Eigenentwicklungen übergegangen. Die neue Rakete soll dazu dienen, Module der geplanten Raumstation in die Umlaufbahn zu bringen.