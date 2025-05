Ausgediente Satelliten oder verlorene Werkzeuge von Außeneinsätzen auf der Internationalen Raumstation – das ist alles Weltraumschrott. Vieles davon tritt irgendwann wieder in die Erdatmosphäre ein und verglüht dann. Doch diesmal könnte uns so ein Teil vor die Füße fallen 😱 – theoretisch.

Die sowjetische Raumsonde „Kosmos 482“ kreist schon seit 53 Jahren über uns. Ganz schön lange, oder?! Doch nun könnte das 495 Kilogramm schwere Teil bald unkontrolliert auf die Erde stürzen. Wir haben mit Uwe Gradwohl aus der SWR Wissenschaftsredaktion über alles Wichtige gesprochen.⬇️

Berechnungen des Absturzes der Raumsonde auf die Erde

Schon einmal vorweg: Wann und wo die Kapsel auf die Erde treffen könnte, kann man nur schwer sagen. Forschende der TU Braunschweig gehen von Samstagmorgen (10. Mai) um kurz vor 4 Uhr (UTC) +/- 16 Stunden aus. Aber die Kapsel umkreist die Erde so, dass sie mehr als die Hälfte der Erdoberfläche überfliegt. Die Auswahl an Absturzorten ist also wirklich enorm!

Chancen für Absturz der Raumsonde über SWR3 Land gering

Entwarnung gibt es erst einmal nur für den Norden Deutschlands. Denn: Die Kapsel fliegt wohl bis zum 52. Breitengrad nördlich – das ist etwa auf Höhe von Dortmund, Hannover, Berlin. Norddeutschland ist somit fein raus.

In Süddeutschland könnte sie theoretisch vor unsere Füße fallen. Doch auch in SWR3Land ist rein rechnerisch die Gefahr sehr gering, dass uns das schwere Ding wirklich auf den Kopf fällt. Vom Blitz getroffen zu werden ist vermutlich wahrscheinlicher. Puhhh – noch einmal Glück gehabt!

Raumsonde „Kosmos 482“ ist 53 Jahre alt

Die Raumsonde wurde im Jahr 1972 im sowjetischen Venera-Programm gestartet. Sie sollte eigentlich auf der Venus landen. Doch da ist sie wegen eines Fehlers nie angekommen. Stattdessen verblieb ihre Eintrittskapsel auf einer Erdumlaufbahn. Nach den vielen Jahren hat die Kapsel nun ihren Schwung verloren und fällt deshalb bald zu uns herunter.

🆘 Das Problem an der ganzen Sache: Die Raumsonde wurde mit einem Hitzeschutzsschild ausgestattet, der sie beim Eintauchen in Planetenatmosphären schützt, damit sie nicht verglüht. Sollte der noch in Takt sein, fällt sie also im Ganzen auf unsere Erde.

Und hier seht ihr ein Foto von „Kosmos 482“:

