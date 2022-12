per E-Mail teilen

Seit dem Morgengrauen läuft ein Polizeieinsatz gegen eine terroristische Vereinigung – vermutlich der größte, den es je in der Bundesrepublik Deutschland gegeben hat. Bislang wurden mehr als zwei Dutzend Männer und Frauen festgenommen.

Nach Recherchen von SWR und ARD Hauptstadtstudio sind bis zu 3.000 Polizeikräfte derzeit dabei, mehr als zwei Dutzend Haftbefehle und mehr als 120 Durchsuchungsbeschlüsse im Auftrag des Generalbundesanwalts zu vollstrecken. Baden-Württemberg soll ein Schwerpunkt der Razzia sein.

SWR-Terrorismusexperte Holger Schmidt fasst zusammen:

Razzia gegen Reichsbürger in BW Dauer 0:53 min Es ist der wohl größte Polizeieinsatz gegen eine mutmaßliche terroristische Vereinigung, den es in der BRD je gegeben hat. BW ist Schwerpunkt.

Reichsbürger planten neue Regierung unter einem Prinzen

Es geht um eine Gruppe von rund fünfzig Personen aus so genannten Reichsbürgern, militanten Querdenkern und Esoterikern. Sie sollen einen Umsturz geplant haben und wollten aus Sicht der Ermittler eine neue Regierung unter Führung eines Prinzen aus dem Hochadel einsetzen.

Demnach wollten sie einen Staat nach dem Vorbild des Deutschen Reichs von 1871 errichten. Sie sollen unter anderem einen bewaffneten Angriff auf den Bundestag vorbereitet haben.

Heinrich XIII. Prinz Reuß soll die Reichsbürger-Gang angeführt haben

Der Rädelsführer: Heinrich XIII. Prinz Reuss, 71 Jahre alt, Immobilienunternehmer mit Wohnsitz in Frankfurt am Main und Gutsherr eines Jagdschlosses im ostthüringischen Bad Lobenstein. Ein Verwandter hatte ihn im Sommer als „teilweise verwirrten alten Mann“ , bezeichnet, der „verschwörungstheoretischen Irrmeinungen“ aufsitze.

Unter den festgenommenen Reichsbürgern laut GBA: Heinrich XIII. Prinz Reuss. https://t.co/4sEWA5ziJ3

Reuss gelte als Hauptbeschuldigter, heißt es. Der 71-Jährige vertritt seine schrägen Reichsbürger-Thesen bereits seit einigen Jahren öffentlich.

So trat er 2019 beim „Worldwebforum“ in der Schweiz als Redner auf und erklärte, dass die Bundesrepublik kein souveräner Staat sei, sondern nach wie vor von den Alliierten kontrolliert werde. Mehrere weitere Personen sollen bereits für Ministerposten vorgesehen gewesen sein.

Hier der Adelige am Mittwochmorgen bei seiner Festnahme:

Bei der #Reichsbürger-Razzia in Frankfurt am Main wurde der mutmaßliche Rädelsführer Heinrich XIII. Prinz Reuss soeben abgeführt. @WDRinvestigativ https://t.co/TV2NgerKCG

Offenbar seien die Männer und Frauen davon ausgegangen, dass daraufhin Unruhen in Deutschland ausbrechen würden. In ihrer Vorstellung hätten sich sodann Teile der Sicherheitskräfte solidarisch mit der Terrorgruppe gezeigt, woraufhin es zu einem „Umsturz“ gekommen wäre. Mehrere Verdächtige seien bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen als Aktivisten aufgetreten.

Bundesanwaltschaft: Reichsbürger-Vereinigung nahm Tote in Kauf

Die Vereinigung soll nach Angaben der Bundesanwaltschaft im November 2021 gegründet worden sein, um Institutionen und Repräsentanten des Staates zu bekämpfen. Ein „militärischer Arm“ sollte den demokratischen Rechtsstaat auch auf Ebene der Gemeinden, Kreise und Kommunen „beseitigen“ , teilte die Bundesanwaltschaft am Mittwoch in Karlsruhe mit.

Dazu sollten vor allem Polizisten und Soldaten rekrutiert werden. Der Vereinigung sei bewusst, dass es dabei zu Toten kommen werde. Sie habe das billigend in Kauf genommen.

Zentrales Gremium der Gruppierung sei ein „Rat“ . Das Gremium verfüge ähnlich wie das Kabinett einer regulären Regierung über Ressorts wie Justiz, Außen und Gesundheit.

Ein Schwerpunkt der Razzia liegt in Baden-Württemberg

Schwerpunkt der Maßnahmen sind Baden-Württemberg, Berlin, Hessen und Niedersachsen. Im baden-württembergischen Calw wurde auch eine KSK-Kaserne durchsucht. Unter den mehr als 50 Beschuldigten sind frühere Soldaten und Polizisten, Ärzte und eine Richterin, die früher Bundestagsabgeordnete der AfD war. Führende Ermittler bezeichnen den heutigen Einsatz gegen die Gruppe als beispiellos: „Das sprengt vom Umfang her alle Dimensionen.“

Ex-AfD-Bundestagsabgeordnete unter verhafteten Reichsbürgern

Unter den verhafteten Führungsmitgliedern ist die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malmsack-Winkemann. Die 58-Jährige hatte im Oktober erfolgreich gegen den Berliner Senat geklagt. Der Senat wollte sie als Richterin in den Ruhestand versetzen. Als Grund nannte die Behörde Zweifel an der Verfassungstreue.

Außerdem sei bei Malmsack-Winkemann nicht gewährleistet, dass ihre Verfahren frei von Diskriminierung seien. Das Berliner Verwaltungsgericht wies den Antrag aber zurück. Begründung: Eine schwere Beeinträchtigung der Rechtspflege liege nicht vor.

Reichsbürger-Gruppe aus Ex-Soldaten gilt als besonders gefährlich

Ein großer Teil der Gruppe soll aus ehemaligen Soldaten der Bundeswehr und der NVA (Nationale Volksarmee der DDR) bestehen. Darunter seien auch Männer mit militärischer Spezialausbildung, weshalb die Gruppe als besonders gefährlich gilt.

Neben Polizisten der Antiterroreinheit GSG 9 der Bundespolizei sind auch Beamte aus mehreren Spezialeinheiten (SEK) der Bundesländer im Einsatz. Sie sollen die Beschuldigten festnehmen und für die Sicherheit bei Durchsuchungen sorgen. Der Grund: Schon im Vorfeld hatten die Ermittler Hinweise auf zahlreiche, teilweise legale Waffen bei den Beschuldigten.

Razzia wegen geplanten Staatsstreichs

Aktiver KSK-Soldat unter Reichsbürgern

Die Ermittlungen richten sich auch gegen einen Soldaten des Kommandos Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr. Es handele sich dabei um einen Mann aus dem Stab, sagte ein Sprecher des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Nach Informationen der dpa wurden sein Haus und sein Dienstzimmer in der Graf-Zeppelin-Kaserne in Calw (Baden-Württemberg) durchsucht. Der Unteroffizier, der kein Kommando-Soldat ist, war in der Bundeswehr bereits als Impfgegner aufgefallen und später aus der Truppe heraus gemeldet worden.

Falscher Falscher Ahrtal-„Kommandant“ ist Teil der Gruppe

Vereinzelt sind mutmaßliche Mitglieder der Gruppe bereits öffentlich als Scharfmacher bei Corona-Protestveranstaltungen in Erscheinung getreten. So der ehemalige Oberst Maximilian E., der der sogenannten „Querdenker-Bewegung“ zugerechnet wird. Auch er war in seiner aktiven Zeit bei der Bundeswehr unter anderem beim Kommando Spezialkräfte.

Im Sommer engagierte er sich beim Ahrtal-Hochwasser mit einer Gruppe von Veteranen, trug dabei Uniform, verfasste „Befehle“ und richtete in einer Schule eine Art „Kommandozentrale“ ein, obwohl er längst aus der Bundeswehr ausgeschieden war.

Faeser: „Abgrund terroristischer Bedrohung“

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sprach von einem „Abgrund terroristischer Bedrohung“ . Doch der deutsche Rechtsstaat sei stark und wisse sich mit aller Härte gegen die Feinde der Demokratie zu wehren. Sie dankte den mehr als 3.000 Polizistinnen und Polizisten von Bund und Ländern ihren „gefährlichen Einsatz zum Schutz unserer Demokratie“ .

Buschmann: „Demokratie ist wehrhaft“

Seit dem frühen Mittwochmorgen seien bislang rund 25 mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer der terroristischen Vereinigung festgenommen worden. Das teilten auch die Generalbundesanwaltschaft und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) mit.

„Demokratie ist wehrhaft: Seit heute Morgen findet ein großer Anti-Terror-Einsatz statt“ , twitterte Buschmann: