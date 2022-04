Ein neues Album und jetzt auch noch ein Stern auf dem „Walk of Fame“ in Hollywood – es läuft für die Red Hot Chili Peppers.

Jetzt haben die Red Hot Chili Peppers auch auf dem Bürgersteig in Hollywood ihren Platz. Die Band um Anthony Kiedis, Chad Smith, Flea und John Frusciante feierte am Donnerstag ihre Sternenplakette auf dem „Walk of Fame“.

Red Hot Chili Peppers kennen Hollywood

Als Elfjähriger habe er auf dem Hollywood Boulevard um Geld gebettelt und als Schüler sei er dort mit der Blaskapelle lang gelaufen, erzählt Bassist Flea bei der Feier auf dem „Walk of Fame“. „Ich kenne diese Straße in- und auswendig“. Und dort ging es dann für die Band in den 1980er Jahren los – zunächst noch in den Kellerbars in Hollywood, erzählt Anthony Kiedis.

Neues Album „Unlimited Love“ mit Gitarrist John Frusciante

Fast zeitglich mit dem Stern gibt es auch ein neues Album: „Unlimited Love“ war angekündigt für den 1. April. Es ist das erste Album der Red Hot Chili Peppers seit „The Getaway“ von 2016.

SWR3 Star-Abend: Das sind die 10 besten Songs der Red Hot Chili Peppers

Wieder mit dabei ist Gitarrist John Frusciante – nach 15 Jahren Auszeit. Frusciante prägte den besonderen Gitarrensound der Band, zum Beispiel in den Hits Under The Bridge und Give It Away auf dem Album Blood Sugar Sex Magik.

Mehr als 80 Millionen Alben haben die Red Hot Chili Peppers bisher verkauft, sechs Grammys gewonnen und sie wurden 2012 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Ab Juni gehen sie in den USA und in Europa auf Tour, es sind auch Auftritte in Köln und Hamburg geplant.