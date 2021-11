Das baden-württembergische Gesundheitsministerium rechnet schon bald mit der Corona-Alarmstufe. Die bringt dann weitere Einschränkungen für Ungeimpfte.

Die Zahl der Covid-19-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg ist weiter gestiegen. Laut Landesgesundheitsamt waren es am Montag 347 Fälle (24 mehr als am Vortag). Deshalb gilt bereits seit 3. November landesweit die Warnstufe.

Daraus könnte bald die Alarmstufe werden – sobald zwei Werktage in Folge 390 oder mehr Covid-Fälle auf den Intensivstationen behandelt werden. Die Alarmstufe würde dann noch mehr Einschränkungen für Ungeimpfte mit sich bringen.

Bei Alarmstufe gilt für Ungeimpfte landesweit die 2G-Regel

Die Corona-Verordnung in Baden-Württemberg sieht im Fall einer Alarmstufe landesweit die 2G-Regel vor – etwa in Restaurants, Clubs, Museen, in Bädern, beim Sport sowie den meisten anderen öffentlichen Veranstaltungen. Viele ungeimpfte Menschen hätten dann in vielen Bereichen keine Möglichkeit mehr, am öffentlichen Leben teilzunehmen. Denn: Ein Nachweis mit PCR- oder Antigentest reicht in der Alarmstufe oft nicht mehr aus. Das wäre zum Beispiel auch in vielen Bereichen auf Weihnachtsmärkten der Fall.

Ausnahmen von den harten Maßnahmen würden unter anderem für Kinder und Schwangere gelten sowie für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können.

Aktuelle Corona-Verordnung in BW seit 15. Oktober

Private Treffen, Einzelhandel und Nahverkehr

Auch für private Treffen werden im Fall einer Alarmstufe die Regeln für Ungeimpfte verschärft. Dann gilt: Ein Haushalt plus eine weitere Person dürfen sich treffen. Geimpfte und Genesene, Personen bis einschließlich 17 Jahre sowie Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, werden nicht mitgezählt. Paare, die nicht zusammen leben, zählen als ein Haushalt.

Im Einzelhandel gilt in der Alarmstufe weiterhin die 3G-Regel. Ebenso bei körpernahen Dienstleistungen wie Friseur, Kosmetik, Fußpflege, Maniküre oder in Tattoo-Studios – dort brauchen Ungeimpfte aber einen aktuellen PCR-Test, ein Antigentest reicht nicht mehr. Für den Nahverkehr gibt es keine weiteren Regelungen, hier gilt weiter die Maskenpflicht für alle.

Welche Corona-Regeln und Warnstufen gelten in Rheinland-Pfalz?

Rheinland-Pfalz ist am Montag (8.11.) die neue Corona-Verordnung in Kraft getreten. Auch hier gibt es nur für Ungeimpfte Einschränkungen. Wer in einem Krankenhaus oder in einem Altenheim arbeitet und nicht geimpft ist, muss sich ab jetzt täglich testen lassen.

RLP-Corona-Verordnung: So sind die Regeln seit dem 8. November

Insgesamt ist Rheinland-Pfalz aber noch bei Warnstufe 1 – vergleichbar mit der Warnstufe in Baden-Württemberg. Experten gehen allerdings davon aus, dass noch im Laufe des Novembers Warnstufe 2 in Kraft tritt. Dann gibt es auch im Restaurant oder bei privaten Treffen Einschränkungen für Ungeimpfte.