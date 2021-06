Es ist ein drastischer Fall von Tierquälerei: In Bodelshausen bei Tübingen wurde ein Rehkitz gefunden, dem das Maul zugeklebt worden war. Die Polizei sucht Zeugen.

So etwas habe er in seinen fast 45 Berufsjahren noch nie erlebt, sagte der Jäger Werner Rieker im SWR. Wie ein Mensch zu so etwas fähig sei, könne er nicht verstehen.

Was ist passiert?

Am Sonntag hatte eine Frau in ihrem Garten ein etwa vier Wochen altes Rehkitz gefunden. Sie rief Jäger Rieker zur Hilfe und der stellte fest: Dem Baby-Reh wurde mit voller Absicht das Maul mit Klebeband umwickelt!

So hat Werner Rieker das Rehkitz gefunden. Werner Rieker

Der Jäger versorgte das sonst unverletzte Rehkitz und brachte es zurück in den Wald. Die Hoffnung: Die Mutter würde ihr Baby finden. Doch als Rieker am nächsten Tag wiederkam, um nach dem Rehkitz zu schauen, lag das Tier wenige Meter vom Platz, wo er es abgelegt hatte – es war tot.

Vermutlich mehrere Täter

Die Polizei bezeichnet den Vorfall als „nicht alltäglichen Fall von Tierquälerei“. Der Jäger geht davon aus, dass nicht nur eine Person an der Tierqäulerei beteiligt war. Vermutlich habe jemand das Tier festgehalten, während jemand anders dem Rehkitz das Maul mit Klebeband umwickelte, so Rieker.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die die Tierquäler möglicherweise beobachtet haben. Hinweise an den Polizeiposten Bodelshausen, Telefon: 07471/930 191 0.