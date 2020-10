Die Reisewarnung der Bundesregierung für die Türkei gilt noch bis mindestens 31. August. Dadurch fehlt der Türkei Geld, das die Touristen ausgeben. Darüber wollen mehrere türkische Minister mit der Bundesregierung sprechen.

Für den Tourismus in der Türkei ist die Reisewarnung der Bundesregierung eine Katastrophe. Dem Land fehlen dadurch Einnahmen, außerdem findet die Regierung in Ankara die Reisewarnung ungerecht. Man tue alles, um die Sicherheit von Urlaubern zu garantieren.

Die türkische Regierung schickte eine große Delegation nach Berlin, um noch einmal für eine Aufhebung der Einschränkungen zu werben. Angeführt wurde sie von Cavusoglu und Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy. Beide kommen aus dem beliebtesten Badeort der Deutschen in der Türkei, aus Antalya. Unterstützt wurden die beiden von der stellvertretenden Gesundheitsministerin Emine Alp Mese.

Maas sichert Prüfung der Reisewarnung zu

Maas sicherte der Türkei zu, man werde die Reisewarnung prüfen. Entscheiden werde man aber im Einklang mit der EU. Dazu werde es regelmäßige Beratungen im Zwei-Wochen-Takt geben. Die Weltweite Reisewarnung hat die Bundesregierung mittlerweile für 32 Länder in Europa aufgehoben. Für die Türkei und etwa 160 andere Länder gilt sie aber erst einmal weiter. Außerdem hat die Bundesregierung die Türkei zusammen mit rund 130 anderen Ländern als Corona-Risikogebiet eingestuft.

Das will die Türkei sich nicht gefallen lassen, Ankara will deutsche Touristen schon seit längerer Zeit wieder ins Land bekommen. Die Flughäfen und Hotels vor allem in Antalya bereiten sich schon auf ausländische Touristen vor. Aber sie müssen sich an viele Richtlinien halten. Zum Beispiel gilt an Stränden ein Sicherheitsabstand, am Pool gibt es nur abgepackte Handtücher und in Flughäfen und Hotels werden Wärmebildkameras eingesetzt.

Der türkische Außenminister Cavusoglu sagte bei dem Treffen, die Türkei erfülle die Kriterien für die Aufhebung der Reisewarnung und habe entsprechende Daten übermittelt. Sein Land sei transparenter als viele Staaten, die nun wieder aus der EU bereist werden könnten. Im übrigen sei die Aufhebung der Reisewarnung für die Türkei auch wichtig für die deutsche Tourismusbranche.

Tourismus in der Türkei stark eingebrochen

Durch die Corona-Pandemie ist der Tourismus in der Türkei stark eingebrochen. Im Mai kamen nur etwa 30.000 Touristen ins Land. Das sind 99,26 Prozent weniger als im selben Monat im Jahr zuvor, teilte das Tourismusministerium mit.

In den ersten fünf Monaten des Jahres gingen die Besucherzahlen demnach im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 66,35 Prozent zurück. Vergangenes Jahr machten nach offiziellen Angaben mehr als fünf Millionen Deutsche dort Urlaub. Der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige für die Türkei.

Özdemir: „Dem Druck der Türkei nicht nachgeben“

Jetzt warnt Grünen-Politiker Cem Özdemir die Bundesregierung davor, dem Druck der türkischen Regierung nachzugeben und die Reisewarnung aufzuheben. „Corona-Reisewarnungen sind in Deutschland keine Verhandlungsmasse für politische Deals – sie dienen dem Gesundheitsschutz, und das muss auch Präsident Erdogan begreifen“, sagte Özdemir dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Reisewarnung für die Türkei müsse so lange aufrechterhalten werden, wie die Türkei vom Robert Koch-Institut als Risikogebiet ausgewiesen werde.

Grünen-Politiker Cem Özdemir warnt davor, die Reisewarnung zu früh aufzuheben. dpa Bildfunk picture alliance/Arne Immanuel Bänsch/dpa

Zwei Wochen Quarantäne für Einreisende aus der Türkei

Menschen, die aus einem Risikogebiet in Deutschland einreisen, müssen mit einer 14-tägigen Quarantäne rechnen. Allerdings können Urlauber aus der Türkei von der Quarantäneregelung befreit werden, wenn sie bei der Einreise nach Deutschland einen negativen Corona-Test vorweisen können, der nicht älter als 48 Stunden ist.