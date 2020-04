Die Bundesregierung will wegen der Corona-Pandemie ihre weltweite Reisewarnung verlängern – zunächst bis zum 14. Juni. Das hat der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, bestätigt.

Begründet wird die Reisewarnung damit, dass weiterhin mit drastischen Einschränkungen im internationalen Luftverkehr, weltweiten Einreisesperren und drastischen Quarantäneregelungen zu rechnen sei. Mitte Juni soll die Lage dann noch einmal neu bewertet werden.

Maas: Sommerferien wie bisher wohl nicht möglich

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hatte bereits mehrfach betont, dass Urlaubsreisen in den Sommerferien, so wie bisher in diesem Jahr nicht möglich seien. Wo es Ausgangssperren gibt, ist kein Urlaub möglich, sagte Maas.

Urlaub für die Pfingstferien stornieren

Bisher galt in Deutschland die weltweite Reisewarnung für Touristen bis zum 3. Mai. Wird sie jetzt verlängert, könnte das für manche Bundesländer interessant werden, in denen die Pfingstferien schon Ende Mai beginnen. Wer eine Reise gebucht hat, könnte diese dann stornieren, mit Hinweis auf diese neue Reisewarnung.

Fast die Hälfte gegen Grenzöffnung für Sommerurlaub

Urlaub im Ausland – ja oder nein? Laut einer YouGov-Umfrage für die dpa haben sich viele schon damit abgefunden, dass ein Urlaub wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr wohl nicht möglich ist.

Demnach ist fast jeder Zweite in Deutschland (48 Prozent) gegen eine Grenzöffnung für den Sommerurlaub. 20 Prozent sind für eine Öffnung der Grenzen zu einzelnen Ländern. Nur 13 Prozent plädieren dafür, schon im Sommer den Reiseverkehr innerhalb der Europäischen Union wieder vollständig zu erlauben.