Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 90 Weltrekorde aufgestellt. Und wenn man sich die mal im Detail anschaut, findet man darunter so einige skurrile – auch aus SWR3Land!

Das Rekord-Institut für Deutschland gilt als das deutschsprachige Pendant zum Guinnessbuch der Rekorde. Ungefähr jeden Tag bekommt es eine Anfrage mit einer Idee zu einer neuen Rekord-Kategorie. Und da ist schon viel Spezielles dabei...

Schiefster Turm der Welt steht in Rheinland-Pfalz

Der Schiefe Turm von Pisa mag vielleicht der berühmteste sein, aber noch mehr neigt sich ein Glockenturm im rheinland-pfälzischen Gau-Weinheim (Landkreis Alzey-Worms). Mit seinen 5,4277 Grad Neigung schlägt er auch einen Turm im ostfriesischem Suurhusen, der 2007 den Rekord aus Pisa nach Deutschland geholt hatte.

Mit über 100 km/h auf dem Bobby-Car

Kaum vorstellbar, dass man mit einem Bobby-Car überhaupt schneller als Schrittgeschwindigkeit fahren kann. Auf über 100 Sachen hat es Marcel Paul aus dem hessischen Gedern auf einer abschüssigen Landstraße in der Nähe von Schotten (Vogelsbergkreis) geschafft: 106,01 Kilometer pro Stunde auf einem Original-Bobby-Car und 130,72 Kilometer pro Stunde auf einem modifizierten Exemplar – jeweils ohne Antrieb.

Wusstet ihr, dass ein 12-Jähriger aus Zell Bobby-Car-Weltmeister ist? Wesentlich langsamer voran ging es bei einem weiteren Weltrekord in der sperrigen Kategorie: „schwerstes von 50 Bobby-Cars 50 Meter weit gezogenes Gewicht“. Im Europa-Park in Rust traten im Juni zum 50. Geburtstag des Kult-Autochens dazu 50 Fahrer, darunter Joey Kelly, an, um den Kelly-Family-Tourbus mit seinen 9,2 Tonnen zu bewegen.

Zwanzig Frauen in einem Trabi

Auf zum nächsten Kult-Auto: Wie viele Menschen passen in einen Trabant 601? Vier? Maximal fünf? Die korrekte Antwort lautet: zwanzig. So viele Nichtklaustrophobikerinnen haben sich im September 2021 in die Auto-Legende aus dem Osten gequetscht, die besser unter ihrem Spitznamen Trabi bekannt ist. Am 4. Februar 2022 wurde der Rekord endlich anerkannt.

Da wird jeder satt: ein Kilometer Christstollen

Zum Schluss noch etwas Weihnachtliches: Wer sich durch die 1.022 Meter Weltrekord-Christstollen fressen wollte, den ein Verein aus Gera im November auf dem Theaterplatz vor der Semperoper in Dresden gebacken hat, der würde bereits nach den ersten Metern platzen. Aber Teilen macht ja Freude! Außerdem wurden die Portionen für einen guten Zweck verkauft.