Der für die Schifffahrt auf dem Rhein wichtige Pegelstand bei Kaub zwischen Mainz und Koblenz ist weiter gefallen: Er lag nach Angaben der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) am Montagmittag bei 32 Zentimetern – rund 2 Zentimeter niedriger als zum gleichen Zeitpunkt des Vortags.

Niedrigwasser im RheinDer Rhein-Pegel sinkt und sinkt. Jetzt geht fast nichts mehr auf dem Oberrhein. Immerhin ist ein bisschen Regen angekündigt. 🙏Posted by SWR3 on Monday, August 15, 2022

Was bedeutet der Pegelstand?

Der Pegelstand zeigt nicht die tatsächliche Wassertiefe an, sondern die Differenz zwischen der Wasseroberfläche und dem sogenannten Pegelnullpunkt, der aber nicht auf dem Rheingrund liegt. Ein Pegelstand von 32 Zentimetern bedeutet also nicht, dass der Rhein dort nur noch 32 Zentimeter tief ist: Die Rheinfahrrinne bei Kaub ist tatsächlich 112 Zentimeter tiefer.

So sieht es in unseren Flüssen schon seit Wochen aus:

1,44 Fahrrinnentiefe bei Kaub: Großteil der Rheinschifffahrt eingestellt

WSV-Angaben vom Montag zufolge lag die Fahrrinnentiefe bei Kaub am Montagmorgen demnach bei 1,44 Metern – nach 1,54 Metern am Freitag. Niedriger ist die Fahrrinnentiefe dem WSV zufolge an keinem anderen Abschnitt des Mittel- und Niederrheins. Sie ist entscheidend, wie viel Fracht Binnenschiffer zuladen können.

Das Logistik-Unternehmen Contargo Rhein-Neckar GmbH hat die Schifffahrt auf dem Ober- und Mittelrhein am Montag deshalb weitgehend eingestellt. Vereinzelt würden noch Schiffe fahren, allerdings könnten diese nicht nennenswert beladen werden, so der Managing Director von Contargo Rhein-Neckar, Marco Speksnijder.

Der #Rhein führt extrem wenig Wasser. Der für die Schifffahrt maßgebliche Pegel #Kaub liegt nur noch bei 32 Zentimetern - für viele Schiffe ist das zu niedrig. #RLP https://t.co/7dW3bHmHx3

Waren müssen über Land zum Niederrhein transportiert werden

Für den Warentransport müssen die Schiffer deshalb ihre Waren auf kleinere Schiffe umladen oder gleich auf Lkw und Züge ausweichen. Über eine Landbrücke werden die Container zu einem Terminal in Duisburg transportiert und auf dem Niederrhein weiterverschifft.

Dort sei die Binnenschifffahrt aktuell noch möglich. Allerdings seien die Kapazitäten für den Containertransport auf dem Land begrenzt, so Speksnijder.

Auch andere Gefahren entstehen durch das Niedrigwasser:

Mörsergranaten, Flakgeschosse oder auch Bomben tauchen zurzeit wegen #Niedrigwasser vermehrt im #Rhein auf. Laut Polizei kann das sehr gefährlich sein. #RLP https://t.co/Xk1cc39DDj

Wasserstand auch am Bodensee im Keller

Auch am Bodensee nähert sich der Wasserstand Zentimeter um Zentimeter einem Rekordwert für diese Jahreszeit: Am Montagmorgen war es der drittniedrigste an einem 15. August gemessene Stand am Pegel Konstanz seit 1850.

Der Wert betrug nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale 305 Zentimeter - das sind nur noch 7 Zentimeter mehr als 1949 (298 Zentimeter) und 3 Zentimeter mehr als im Jahr 2003 (302 Zentimeter). Das Wasser des Bodensees stehe derzeit rund 90 Zentimeter niedriger, als es für die Jahreszeit üblich sei, heißt es im Lagebericht.

Die ersten Pfahlbauten in Unteruhldingen am Bodensee liegen trocken https://t.co/NYen251LYa

Rhein und Bodensee kriegen ein bisschen Regen

Nach längerer Trockenheit ist im Südwesten nun wieder Regen im Anmarsch: Die neue Woche bringt weiter sommerliche Temperaturen mit sich, aber auch Gewitter und Schauer. Bereits im Laufe des Montags seien zum Teil kräftige Gewitter möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Der Dienstag bleibt dagegen voraussichtlich meist trocken mit Temperaturen von bis zu 31 Grad am Rhein und 25 Grad im Bergland.

Erneut regnen soll es dann am Mittwoch. Vor allem im Westen drohen einzelne Schauer und Gewitter, später auch im Osten des Landes. Es bleibt sommerlich warm. Die zunehmende Bewölkung hält auch am Donnerstag an mit wiederholt Regen und gewittrigen Schauern.