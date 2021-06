Wer macht so etwas? Obwohl er hätte ausweichen können, hat jemand direkt auf das bereits verletzte Tier zugehalten. Wer etwas weiß, findet hier die Telefonnummer der Ermittler.

„Rala“ war 15 Jahre alt. Seit zehn Jahren lebte sie bei den Besitzern eines Gnadenhofs in Rheinfelden. Am Donnerstagabend kam die schwarze Katze brutal ums Leben: Eine Viertelstunde vor Mitternacht hatte ein Fußgänger das Tier auf der B34 in Beuggen gefunden.

Da liegt „Rala“ verletzt auf einer Kreuzung in der Nähe des Gnadenhofs in Beuggen, lebt aber noch. Eine Autofahrerin kommt hinzu. Sie hält an und gibt anderen Autofahrern Signale, damit sie das Tier umfahren können.

Fahrer von schwarzem A3 überfährt Katze „Rala“ offenbar mit voller Absicht

Dann passiert es: Ein schwarzer Audi A3, der Richtung Rheinfelden unterwegs ist – der Wagen trägt laut Polizeisprecher Thomas Barzel ein Lörracher Kennzeichen – gibt Gas, macht offenbar absichtlich einen Schlenker und überfährt das verletzte Tier vor den Augen der Zeugen.

Jetzt sucht die Polizei den Fahrer – oder die Fahrerin. Sie ermittelt wegen wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz. Wer etwas weiß, so die Bitte, möchte das Polizeirevier Rheinfelden anrufen. Telefon: 07623 7404-0.