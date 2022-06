Bei Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe) hatte sich in der Nacht auf Dienstag ein Fahrgastschiff auf dem Rhein festgefahren. Andere Schiffe kamen zu Hilfe.

Das Schiff war auf Grund gelaufen. Der Kapitän konnte es mit dem eigenen Schiffsmotor nicht mehr befreien. Ein zu Hilfe geeiltes Schiff konnte das aufgelaufene Fahrgastschiff mit dem sogenannten „Turnversuch“ in die Fahrrinne zurückziehen. Ein Güterschiff brachte es zur Schleuse Iffezheim.

Taucher haben den Bug des havarierten Schiffes überprüft und konnten keine größeren Beschädigungen feststellen. Es kann nun nach Düsseldorf weiterfahren. Das bestätigte der Leiter des Wasserstraßen- und

Schifffahrtsamtes in Iffezheim.

Die rund 165 Passagiere waren an Bord geblieben. Nur eine Frau wurde leicht verletzt vom Schiff gebracht. Rettungskräfte kümmerten sich um sie.

Ein Fahrgastschiff hat sich auf dem Rhein festgefahren und muss freigeschleppt werden SWR

Fahrfehler des Kapitäns

Das Schiff war in der Nacht wohl durch einen Fahrfehler des Kapitäns auf eine Bauvorrichtung aus Stein aufgelaufen. Es war den Angaben zufolge in Breisach an der deutsch-französischen Grenze gestartet und gehöre einem Schifffahrtsunternehmen aus der Schweiz.