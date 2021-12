Ein über 2,5 Meter langer Wels ist in ein Abflussrohr im Linzer Chemiepark geschwommen. Videos auf Social Media gehen viral und zeigen, wie riesig der Fisch ist.

„ Da haben wir aber einen ganz dicken Fisch an der Angel! “ Das dürften sich die Mitarbeiter einer österreichischen Spezial-Firma gedacht haben, als sie einen verendeten Riesen-Wels aus der Kanalisation zogen. Mehrere österreichische Medien hatten über den Fisch berichtet, der in ein Abflussrohr beim Linzer Chemiepark geschwommen war.

In den sozialen Medien gehen Bilder und Videos von dem riesigen Fisch viral. Dort spricht man gar vom „ Donau-Monster “.

Riesen-Wels von Linz soll über 2,5 Meter lang sein

Wie der ORF berichtet, ist das verendete Tier über 2,5 Meter lang und rund 100 Kilo schwer. Bei einer routinemäßigen Durchputzaktion sei er aus dem Rohr gezogen worden. Die Rundfunkanstalt zitiert Experten, laut denen der Fisch zwar stattlich sei, aber auch nicht außergewöhnlich groß. Dem Bericht nach verkeilten sich immer wieder Fische in den Abflussrohren beim Chemiepark. Das Wasser in den Auffangbecken ist demnach wärmer als in der Donau.

