Bundeskanzlerin Merkel hat die harten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verteidigt. Die Oppositionsparteien und Wirtschaftsverbände nennen die Regeln fehlgeleitet. Es sei nicht klar, wo sich die Menschen anstecken.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bereitet die Bürger auf eine schwere Zeit vor. Sie warnte vor einer unkontrollierten Ausbreitung des Virus.

Der Winter wird schwer. Vier lange schwere Monate. Aber er wird enden. Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin

Ab 2. November sollen unter anderem Restaurants, Kinos und Theater für den gesamten Monat November schließen. In dieser Zeit dürfen sich auch nur wenige Menschen privat und in der Öffentlichkeit treffen. Hotels dürfen keine Touristen mehr aufnehmen. Nach den Beschlüssen ist der Aufenthalt in der Öffentlichkeit nur noch mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes gestattet, maximal mit 10 Personen. Verstöße sollen von den Ordnungsbehörden sanktioniert werden.

RKI meldet Rekord-Infektionen

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Deutschland erreichte mit 16.774 Fällen binnen eines Tages einen neuen Höchstwert.

Diese Parteien wollen bei Corona-Regeln mitbestimmen

Merkel betont, die Maßnahmen seien geeignet, erforderlich und verhältnismäßig. Die Opposition bemängelt fehlende Transparenz:

FDP: „Ort der Entscheidung muss Parlament sein“

FDP-Chef Christian Lindner sagte, die Einschränkungen von Freiheitsrechten seien ohne Öffentlichkeit nur von den Regierungsspitzen von Bund und Ländern ergriffen worden. Solche Entscheidungsprozesse gefährdeten die Akzeptanz und drohten die parlamentarische Demokratie zu deformieren. „Der Ort der Entscheidung muss das Parlament sein.“ Es sei richtig, Ansteckungsgelegenheiten zu verringern. Es würden nun aber auch Bereiche geschlossen, die eben nicht als Infektionstreiber aufgefallen seien, sondern sogar Kontaktverfolgung sicherstellen könnten.

Grüne: Beschränkungen müssen in Gesetze

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sagte, Bundestag und Bundesrat müssten gemeinsam entscheiden. Die tief in den Alltag eingreifenden Beschränkungen gehörten „endlich auf solide gesetzgeberische Füße gestellt“.

AfD: Risikogruppen brauchen Schutz

Abgeordnete der AfD störten die Rede Merkels zu Beginn mit ungewöhnlich vielen Zwischenrufen. Sie halten die Beschlüsse für maßlos und unangemessen. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sah sich gezwungen, die AfD-Parlamentarier zu Disziplin zu ermahnen. AfD-Fraktionschef Alexander Gauland verurteilte die Maßnahmen von Bund und Ländern. Er forderte differenziertere Maßnahmen wie etwa einen besonderen Schutz von Risikogruppen durch gesonderte Einkaufszeiten.

Dehoga warnt vor Verlagerung von Treffen ins Private

Ziel der neuen Maßnahmen von Bund und Ländern ist es vor allem, Kontakte zu beschränken, weil viele Gesundheitsämter Kontakte von Infizierten nicht mehr ausreichend nachverfolgen können.

Die Gastronomiebranche hatte bereits im Vorfeld vor einer Verlagerung von Treffen ins Private gewarnt. Merkel sagte, sie verstehe Frustration und Verzweiflung. Die Erarbeitung von Hygienekonzepten etwa in der Gastronomie sei nicht sinnlos gewesen.

Auch Fitnesstudios geht es an den Kragen. Einige bangen um ihre Existenz:

Laut dem Vorsitzenden des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, lässt sich die Politik zu viel Zeit mit den neuen Maßnahmen:

Wo infizieren wir uns?

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat untersucht, an welchem Ort die meisten Corona-Übertragungen stattfinden.

Der bundesweite Anstieg wird durch Ausbrüche, welche insbesondere im Zusammenhang mit privaten Treffen und Feiern sowie Gruppenveranstaltungen stehen, verursacht. Bis zum 23. Oktober 2020 lag der Sieben-Tage-R-Wert bei 1,2 - demnach steckten also zehn Infizierte zwölf weitere Menschen an.

Die Tabelle ist ein kleiner Einblick in die Studie. Sie listet die Anzahl der Ausbrüche auf und wie viele weitere Menschen sich dabei infiziert haben. In Krankenhäusern zum Beispiel gab es 402 Ausbrüche. Durchschnittlich infizierten sich bei jedem Ausbruch 10,2 Personen. Das heißt in Summe gab es 4.108 Corona-Fälle. Datenstand: 11. August 2020

Infektionsumfeld Ausbrüche Fälle Ø Infizierte Privater Haushalt 3.902 12.315 3,2 Alten-/Pflegeheim 709 13.314 18,8 Arbeitsplatz, unspezifisch 412 5.824 14,1 Krankenhaus 402 4.107 10,2 Flüchtlings-, Asylbewerberheim 199 4.146 20,8 Hotel, Pension, Herberge 169 578 3,4 Restaurant, Gaststätte 38 273 7,2 Schule 31 150 4,8

Nur 25 Prozent der Infektionen nachvollziehbar

In den aktuellen Zahlen nicht eingerechnet ist der größer werdende Rückstau an Proben in allen Laboren.

Das RKI weist darauf hin, dass nicht bei allen erfassten Fällen die Quellensuche der Infektion ganz sicher verlaufen ist. Den Angaben liegen laut RKI nur etwa 25% aller Infektionen zugrunde, die einem konkreten Ausbruchsort zugeordnet werden konnten. Das hat auch Angela Merkel in ihrer Regierungspressekonferenz deutlich gemacht.