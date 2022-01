Im Schnee zu rodeln ist für viele mit das Schönste am Winter. Doch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz kam es zu schrecklichen Unfällen. Ein Kind wurde lebensgefährlich verletzt.

Eigentlich wollten sie nur alle raus in den Schnee – so wie ganz viele an diesem Wochenende im Südwesten. Der Andrang in den Hochlagen des Schwarzwalds, der Eifel oder im Hunsrück war groß. Und leider kam es sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz zu schlimmen Rodel-Unfällen.

Erbeskopf: Frau und Kind auf Reifenschlauch knallen gegen Parkbank

Bei einem Rodelunfall auf dem Erbeskopf im Hunsrück sind am Sonntag eine Frau und ihr Sohn schwer verletzt worden. Sie waren auf dem Schlauch eines Traktorreifens den Skihang hinab gerodelt, teilte die Polizei mit.

Während der Fahrt hatten sie aber wohl die Kontrolle verloren. Mutter und Kind knallten mit dem Reifenschlauch gegen eine Ruhebank und kollidierten anschließend mit einer Holzwand. Beide wurden dabei schwer verletzt. Eine dritte Person, die gerade auf der Bank saß, erlitt ebenfalls Verletzungen.

Weil der Skihang völlig vereist gewesen sei, sei es für die Rettungskräfte schwer gewesen, zu den Verletzten zu gelangen. Mithilfe von Rettungsschlitten habe man sie vom Hang holen können. Laut der Polizei hätte es wegen der Glätte am Sonntag mehrere Unfälle rund um den Skihang am Erbeskopf gegeben, bei denen sich weitere Menschen verletzt hätten.

Freudenstadt: Kind beim Rodeln von Auto erfasst

Auch im baden-württembergischen Freudenstadt kam es am Sonntagnachmittag zu einem schlimmen Rodelunfall, bei dem ein Kind lebensgefährlich verletzt wurde.

Der Achtjährige fuhr am Ortsausgang Frutenhof mit einem Schlitten neben einer Straße den Hang hinunter. Dabei überquerte er die Fahrbahn. Ein 77-jähriger Autofahrer sah den Jungen zu spät und erfasste ihn mit seinem Auto frontal. Das Kind kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Spezialklinik. Der Autofahrer blieb unverletzt.