Zu viel Rohrreiniger: Haus in Bonn evakuiert

In Bonn musste die Feuerwehr am Abend ein Mehrfamilienhaus mit 40 Menschen evakuieren. Der Grund: Bewohner hatten in ihrer Küche zu viel Rohrreiniger benutzt. Zwei Menschen kamen mit Atembeschwerden ins Krankenhaus. SWR3 Nordrhein-Westfalen-Reporterin Saskia Wöhler.