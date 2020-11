Formel 1 ist kein ungefährlicher Sport. Das hat jetzt auch der Rennfahrer Romain Grosjean am eigenen Leib erfahren: Er überlebte einen Horrorcrash. Das hat er unter anderem „Halo“ zu verdanken. Wir erklären, was es damit auf sich hat.

Am 29. November fand der Große Preis von Bahrain statt. Mit dabei war auch Haas-Fahrer Romain Grosjean. In der ersten Runde des Rennens schoss sein Wagen in die Leitplanke, nachdem er den Wagen von Daniil Kwjat von Alpha Tauri touchierte. Grosjeans Fahrzeug wurde in zwei Teile gerissen und ging in Flammen auf. Die Bilder erinnerten an den Nürburgring-Unfall von Niki Lauda und ließen das Allerschlimmste befürchten. Doch Grosjean hatte Glück und konnte sich beinahe unverletzt nach 27 Sekunden aus dem Feuerball, der einmal sein Rennwagen gewesen war, befreien.

Horrorcrash überlebt

Schaut man sich die Bilder des Unfalls an, grenzt es schon fast an ein Wunder, dass Grosjean lebend aus seinem brennenden Wagen entkam.

Props to the safety car team for getting to the scene quickly #F1 #BahrainGP https://t.co/TtJFJt5tCE Malcom Jones, Twitter, 29.11.2020, 15:47 Uhr

Mithilfe der Streckenposten verließ der 34-jährige Rennfahrer dann sichtlich benommen die brennende Unfallstelle. Laut Mitteilung seines Teams erlitt er leichte Verbrennungen an Händen und Knöcheln. Als Vorsichtsmaßnahme und für weitere Untersuchungen wurde Grosjean per Helikopter in ein Krankenhaus gebracht.

„Halo“ sei dank

So viel Feuer habe er in zwölf Jahren nicht gesehen, sagte Alan van der Merwe, der Fahrer des Medical Car. „Es ist super zu sehen, dass alles funktioniert hat: die Leitplanken, der Halo, die Rettungsmaßnahmen." Auch Grosjean selbst erwähnte den Cockpitschutz „Halo“ in einem Instagram-Update aus dem Krankenhaus: „Vor ein paar Jahren war ich nicht für den Halo, aber ich denke, er ist das Beste, was der Formel 1 passiert ist. Ohne ihn könnte ich jetzt nicht zu euch sprechen. Also danke.“

„Halo“ ist der ringförmige Titan-Bügel, der im Cockpit über den Kopf des Fahrers gespannt ist – ähnlich wie ein Heiligenschein. Daher hat der Cockpitschutz auch seinen Namen. Ex-Pilot Jean Alesi erklärte, dass der lange Zeit umstrittene Cockpitschutz „Halo“ seinem Landsmann vermutlich „das Leben gerettet“ hat.

Das verbrannte Wrack des Wagens von Romain Grosjean wird geborgen. Noch sichtbar: Der „Halo“. Reuters REUTERS/Hamad I Mohammed

„Halo“ ist mittlerweile Pflicht in den Rennautos

Der „Heiligenschein“ ist seit 2018 Pflicht in der Formel 1. Der Cockpitschutz soll die Fahrer vor herumfliegenden größeren Teilen schützen. Seine Einführung war vom Automobil-Weltverband Fia trotz Kritik – etwa wegen Bedenken einer möglicherweise eingeschränkten Sicht – beschlossen worden. Grund für die Einführung waren schwere Unfälle, die mit einem solchen Schutz vermutlich glimpflicher ausgegangen wären. Der Brasilianer Felipe Massa war 2009 in Ungarn durch eine Metallfeder schwer am Kopf verletzt worden. Er hatte die Saison vorzeitig beenden müssen und konnte erst 2010 wieder Rennen fahren. 2009 war zudem in der Formel 2 der 18-jährige Henry Surtees durch einen herumfliegenden Reifen auf der englischen Rennstrecke Brands Hatch tödlich getroffen worden.

Bei der Einführung des „Halo“ mussten die Rennfahrer beweisen, dass sie trotz der Konstruktion in der Lage sind, in sieben Sekunden den Wagen zu verlassen. Hätte das nicht geklappt, wäre Grosjean vermutlich im Wagen verbrannt. Aber er entkam den Flammen ohne fremde Hilfe. Feuerfeste Kleidung schützte ihn dabei vor schwereren Verbrennungen.

Das Rennen wurde für die Rettungs- und Löscharbeiten unterbrochen. Nach 85 Minuten ging es weiter und am Ende gewann Lewis Hamilton den Großen Preis von Bahrain. Der Sieger twitterte anschließend, dass er froh sei, dass es Grosjean gut gehe. Außerdem machte er klar, dass die Rennfahrer ihr Leben aufs Spiel setzten. Für die Sicherheitsmaßnahmen in der Formel 1 ist er deshalb dankbar: „Wir sind der FIA dankbar für die großen Schritte, die wir unternommen haben, damit Romain sicher davonkommen konnte.“