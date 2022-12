RS-Virus: Kinderkliniken am Limit – kein Platz für kleine Patienten

Die Situation in den Kinderkliniken sei aktuell „katastrophal“. Teilweise müssten Babys und Kleinkinder in über 100 Kilometer entfernte Krankenhäuser eingewiesen werden, weil es keine Betten mehr gibt. Was ist das für eine schwere Atemwegsinfektion?

Notfallmediziner warnen vor einer „ katastrophalen Situation “ in Kinderkliniken. Auf den Kinderintensivstationen gebe es insgesamt nur noch 83 freie Betten – das seien 0,75 pro Klinik, teilte die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) mit. Die Divi bezeichnet die Situation als „ katastrophal “: Wenn ein gerade reanimierter Säugling in einer eigentlich voll belegte Kinderklinik aufgenommen würde, müsse dort ein Dreijähriger den dritten Tag in Folge auf seine dringend notwendige Herzoperation warten. Nachrichten 1.12.2022 RS-Viren: Welche Gefahren sie für Kinder bergen Dauer 1:59 min Etwa sieben Millionen Menschen in Deutschland haben zurzeit eine RS-Viren-Infektion. Für manche kann die Krankheit schlimme Folgen haben. Die Kinderkliniken seien voll mit kranken Säuglingen, Babys und Kleinkindern mit schweren Atemwegsinfekten. Und „ es fängt jetzt gerade erst richtig an, der Scheitelpunkt ist noch längst nicht erreicht “, sagte der Präsident des Bundesverbands der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, den Funke-Zeitungen. Kinderkliniken stehen mit dem Rücken zur Wand - medizinische und pflegerische Versorgung eine absolute Katastrophe! Leider interessiert es immer nur dann, wenn z.B. ein Infektionsgeschehen darauf aufmerksam macht. #RSVirus Was ist das RS-Virus? RS-Viren treffen vor allem Kinder. Das humane respiratorische Syncytial-Virus kurz RSV ist ein klassisches Erkältungsvirus. Es überträgt sich über Schmier- und Tröpfcheninfektion und verursacht Symptome in den oberen Atemwegen. Schnupfen, Husten, Fieber – manchmal auch eine Mittelohrentzündung. Gesunde Erwachsene erkrankten nur selten schwer. Der Grund bis zum zweiten Lebensjahr haben sich so gut wie alle schon mal mit dem Virus infiziert. Im Laufe des Lebens folgen zig weitere Infektionen. Unser Immunsystem ist auf das Virus vorbereitet. Mehr als eine leichte Erkältung trifft uns dann meistens nicht. Medizin 1.12.2022 Notfallmediziner warnen vor Folgen des Personalmangels an Kinderkliniken Dauer 2:50 min Die Notfallmediziner*innen sehen die Kinderkliniken in Deutschland an den Grenzen der Belastbarkeit. Die Lage sei wegen einer Welle von Atemwegsinfekten katastrophal, so Dr. Michael Sasse von der

Medizinische Hochschule Hannover auf einer Tagung der Notfallmediziner*innen. Aber Säuglinge, die sich zum ersten Mal infizieren, erkälten sich oft schwer, zum Teil so schwer, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert und beatmet werden müssen. Besonders Frühgeborene oder Kinder mit Lungen oder Herzproblemen sind von einem schweren Verlauf bedroht. Mehr Infos zum RS-Virus findet ihr beim Robert-Koch-Institut. Wie gefährlich ist das RS-Virus? In der Regel trifft das RS-Virus hauptsächlich Vorerkrankte, zum Beispiel immungeschwächte Personen. In Deutschland gibt es schätzungsweise weniger als hundert Todesfälle im Jahr. Weltweit sterben schätzungsweise bis zu 600.000 Menschen im Jahr am RS-Virus. Ein Alarmzeichen ist eine schnelle, angestrengte Atmung. Dabei bewegt sich der Brustkorb oft nach innen. Dann sollte das Kind rasch zum Arzt. Auch wenn das Fieber sehr hoch steigt oder länger als drei oder vier Tage anhält, sollten Eltern mit ihren Kindern zum Kinderarzt. Die aktuelle RSV-Welle bei Kindern hat möglicherweise etwas damit zu tun, dass derzeit ungewöhnlich viele Erwachsene infiziert sind. Mein Überblick über den Hintergrund der aktuellen Atemwegsinfekt-Welle. https://t.co/w6rAD7wOgz Aktuell fast keine freien Betten in Kinderkliniken Jede zweite Klinik habe berichtet, dass sie in den vergangenen 24 Stunden mindestens ein Kind nach Anfrage durch Rettungsdienst oder Notaufnahme nicht für die Kinderintensivmedizin habe annehmen können. Für die Umfrage wurden laut Divi 130 Kinderkliniken angeschrieben, 110 Häuser hätten ihre Daten vom Stichprobentag 24. November zur Verfügung gestellt. Diese hätten insgesamt 607 aufstellbare Betten, hieß es in der Mitteilung. Davon könnten aber nur 367 betrieben werden. Grund sei hauptsächlich der Personalmangel. Bei rund 80 Prozent der befragten Kliniken fehlten Pflegekräfte, teilweise fehlten auch Ärztinnen und Ärzte.